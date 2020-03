The Witcher: Die gesamte erste Staffel in 20 Sekunden

Ihr habt schon längst vergessen, was in der 1. Staffel von The Witcher passiert ist? Glücklicherweise existiert die kürzeste animierte Zusammenfassung der Welt, die euch in nur 20 Sekunden alles verrät, was bisher in der Netflix-Serie geschah.

The Witcher in aller Kürze

Der YouTube-Kanal Seriously Sketchy liefert die wohl kürzesten Serienzusammenfassungen der Welt. In nur knackigen 20 Sekunden stellt der Künstler in einem eigens animierten und vertonten Clip eine ganze Staffel vor, indem er die wichtigsten Ereignisse und Personen auf den Punkt bringt. Nun war „The Witcher“ an der Reihe:

Geralt von Riva (Henry Cavill), Yennefer von Vengerberg (Anya Chalotra) und Ciri (Freya Allan) sind natürlich auch hier die wichtigsten Figuren, aber auch Rittersporn (Joey Batey) hat mit einer leicht abgewandelten Version seines Ohrwurms Toss A Coin To Your Witcher einen Auftritt.

Nicht vergessen wurden außerdem Geralts ikonische Badewannenszene, die sich als Easter Egg an die Spiele von CD Projekt RED anlehnt, sowie sein stetiges „Mhmm“ und Yennefers epische Verwandlung zur Zauberin.

The Witcher (Serie): Nightmare of The Wolf: Netflix bestätigt Vesemir im Anime-Film

Überraschenderweise scheint also tatsächlich alles vorhanden zu sein, was die erste Staffel der „The Witcher“-Serie ausmacht. Sogar die Kritik an den verworrenen Zeitlinien hat Platz gefunden, die in der 2. Staffel der Serie durch eine linearere Handlung abgelöst werden sollen.

Bis zum Release von Season 2 haben wir allerdings noch bis zum Jahr 2021 Zeit. Erst dann soll uns eine Fortsetzung von „The Witcher“ erwarten, die einige geliebte Charaktere aus Büchern und Spielen zurückbringt. Unter ihnen altbekannte Hexer und Monster.