Diablo 4 kommt mit Season 2 endlich auch zu Steam

Gute Nachrichten für PC-Gamer*innen: Diablo 4 soll bald auch bei Steam verfügbar sein. Doch damit nicht genug! Zur selben Zeit geht nämlich auch die zweite Season an den Start, die zudem einen großen Patch mit sich bringen soll.

Diablo 4 und das Dilemma mit den Patch-Notes

Der vierte Hauptteil der Diablo-Reihe erschien am 6. Juni 2023 für PC und Konsolen. Jedoch blieben Steam-Nutzer*innen bislang außen vor. Zudem sorge ein missglückter Patch, der mit Season 1 erschien, für allerlei Unmut unter den Fans.

All dem hat sich Blizzard nun angenommen und verkündete am Abend des 4. Oktober 2023 via Twitch, dass mit Erscheinen der „Season of Blood“ (am 17. Oktober 2023) ein großer Patch kommt, der die Wünsche der Community berücksichtigen soll.

Die Patch-Notes sind vorwiegend auf den Spielekomfort ausgerichtet. So sollen Reittiere schneller sein, das Leveln künftig zügiger von statten gehen und Edelsteine keinen unnötigen Platz im Inventar mehr einnehmen.

Außerdem sollen Spieler*innen häufiger auf einzigartige Gegenstände stoßen und weniger Zeit mit umherirren in den Dungeons verplempern.

Wann kommt D4 zu Steam und welche Vorteile hat das?

Des Weiteren soll der Dungeon-Crawler an jenem 17. Oktober 2023 Einzug bei Steam halten. Damit wäre es – nach Overwatch 2 – erst das zweite, aktuelle Blizzard-Game, das vom Battle.net zur Konkurrenzplattform wandert.

Kleiner Haken: Wer D4 bei Steam erwerben möchte, kommt nicht umher einen Battle.net-Account zu haben. Nur so lässt sich das Hack-’n‘-Slay nämlich aktivieren.

Das hat jedoch den großen Vorteil, dass, dank des Battle.net-Accounts, auf unterschiedlichen Plattformen gezockt werden kann und so auch der Spielfortschritt auf allen Plattformen synchronisiert wird. Auch Cross-Play mit anderen Gamer*innen ist dadurch möglich.

Da das Spiel obendrein auf dem Steam Deck verfügbar sein soll, könnt ihr also auch unterwegs zocken und – wie üblich – Errungenschaften verdienen und Freund*innen einladen. Ebenfalls ist die volle Controllerunterstützung gewährleistet.

Wer will, kann „Diablo 4“ schon mal auf die Wunschliste setzen, um auch ja pünktlich die abenteuerliche Reise durch Sanktuario antreten zu können. Zwar ist auf der Plattform noch kein Preis angegeben, jedoch ist anzunehmen, dass die Standard-Edition – wie gehabt – für rund 70 Euro zu bekommen ist.

Weitere Einzelheiten folgen möglicherweise morgen, am 10. Oktober um 19 Uhr beim erneuten „Campfire Chat“ mit den Verantwortlichen.