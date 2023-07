Diablo 4 Season 1 – Start, Uhrzeit und alle Inhalte im Überblick

Mit Season 1 startet die erste Season in Blizzards Action-Rollenspiel Diablo 4, die Spielern noch mehr Endgame-Inhalte an die Hand geben wird. Inhaltlich dürfen wir uns unter anderem auf neue Questreihen, Gegner sowie legendäre Gegenstände freuen.

Damit ihr ganz genau wisst, wann Season 1 startet und welche Inhalte euch erwarten, fassen wir euch im Folgenden die wichtigsten Infos ganz übersichtlich zusammen.

Wichtiger Hinweis: Bevor ihr mit Season 1 beginnt, solltet ihr euch unbedingt mit all euren Charakten in „Diablo 4“ einloggen. Warum ihr dies tun solltet, erklären wir euch in diesem Beitrag.

Wann startet Season 1 in Diablo 4?

Die Season 1 wird in „Diablo 4“ am Donnerstag, den 20. Juli 2023 um 19 Uhr MESZ starten. Dieses Kapitel wird dann bis zum 4. Oktober, also rund 3 Monate, laufen.

Bereits am Dienstag, den 18. Juli erscheint das große Update, dass sämtliche Neuerungen von Season 1 im Gepäck haben wird.

Wie groß wird das Update für Season 1 ausfallen?

Bislang ist noch unklar, wie viel Speicherplatz das Update für Season 1 auf PC, PlayStation und Xbox einnehmen wird.

Gibt es einen Preload: Im Grunde schon, da ihr den Download für das Update bereits ab dem 18. Juli starten könnt. Ihr habt also zwei Tage lang Zeit, um euch den Patch herunterzuladen.

Ladet ihr euch das Update frühzeitig herunter, könnt ihr schon ab dem 18. Juli von einigen Änderungen profitieren.

Wann startet der Season 1 Battle Pass?

Zum Start der Season 1 wird auch der Battle Pass zur Verfügung stehen und euch optionale Möglichkeiten bieten, um in „Diablo 4“ zusätzliche Belohnungen freizuschalten.

Das Season 1 Battle Pass besteht aus 27 kostenlosen Stufen und 63 Premiumstufen.

Welche Inhalte erwarten mich mich Season 1?

In „Diablo 4“ bringt euch Season 1 „Saison der Entartungen“ (engl. Season of the Malignant) zusätzliche Gameplay-Features, neue Questreihen, einen neuen Bosskampf und neue legendäre Items.

Über den Battle Pass könnt ihr zudem verschiedene Belohnungen ergattern, um zum Beispiel eure Ausrüstung optisch ganz nach eurem Geschmack anpassen zu können.

„In Sanktuario hat sich eine neue Art der Verderbnis Liliths ausgebreitet, die entartete Monster erzeugt. Sie wandern in diesem von ansteckendem Tumult ergriffenen Land stumpfsinnig umher und töten wahllos. Erfahrt mehr über die erste Saison von Diablo IV, einschließlich neuem Gameplay, der Saisonreise, dem Battle Pass und mehr.“

Die neue Eigenschaft Entartete Herzen in Diablo 4

Mit Season 1 schickt euch Blizzard auf die Suche nach Entarteten Herzen, die bei mächtigen und verderbten Gegnern zu finden sind. Insgesamt erwarten euch 32 neue entartete Eigenschaften, die ihr für eure Zwecke nutzen könnt.

Ihr erhaltet Entartete Herzen von Elite-Gegnern mit dem Entartet-Affix. Grundsätzlich kann jeder Elite-Gegner als „Entartet“ spawnen.

Durch die neue Eigenschaft sollen sich laut Blizzard die mächtigsten Builds für jede Klasse bauen lassen.

Diese Inhalte und Features erwarten euch außerdem in Season 1:

Malignants : Sobald ihr diese Gegner tötet, erhaltet ihr „caged hearts“. Hierbei handelt es sich um eine neue Ressource, die ihr zum Verbessern eurer Ausrüstung nutzen könnt.

: Sobald ihr diese Gegner tötet, erhaltet ihr „caged hearts“. Hierbei handelt es sich um eine neue Ressource, die ihr zum Verbessern eurer Ausrüstung nutzen könnt. Caged Hearts : Diese Ressourcen könnt ihr wohl ähnlich wie Edelsteine in Items sockeln. Insgesamt 32 verschiedene „malignant powers“ soll es geben.

: Diese Ressourcen könnt ihr wohl ähnlich wie Edelsteine in Items sockeln. Insgesamt 32 verschiedene „malignant powers“ soll es geben. Neue Dungeons : Einen Abstecher solltet ihr in die „Malignant Tunnels“ machen, da ihr hier besonders viele dieser Herzen finden könnt.

: Einen Abstecher solltet ihr in die „Malignant Tunnels“ machen, da ihr hier besonders viele dieser Herzen finden könnt. Neuer Boss : In den Malignant Tunnels wartet außerdem ein neuer Boss auf euch – Varsham der Verzehrte .

: In den Malignant Tunnels wartet außerdem ein neuer Boss auf euch – . Neue Items : In Season 1 erwarten euch 6 einzigartige und 7 legendäre Aspekte .

: In Season 1 erwarten euch und . Neuer Händler : In Season 1 wird es einen neuen Händler geben. Hier können Entartete Gegenstände hergestellt werden.

: In Season 1 wird es einen neuen Händler geben. Hier können Entartete Gegenstände hergestellt werden. Saisonreise in Season 1: Schließt Kapitel der Saisonreise ab, um Belohnungen zu verdienen. Verdienen könnt ihr euch dadurch neue legendäre Aspekte, einen Meisterschaftstitel und eine Schriftrolle der Amnesie. Hiermit könnt ihr euren Fertigkeitsbaum und eure Paragontafel einmal kostenlos zurücksetzen.

Muss ich für Season 1 einen neuen Charakter erstellen?

Ja, ihr müsst für Season 1 einen neuen Charakter erstellen. Um die saisonalen Events überhaupt starten zu können, müsst ihr die Kampagne abgeschlossen haben.

Außerdem hat General Manager Rod Fergusson auf Twitter bestätigt, dass Spieler für jede Season einen neuen Charakter erstellen müssen. Erst dann kann an saisonalen Events teilgenommen und Fortschritte im Battle Pass erzielt werden können.

Bereits freigeschaltet Altäre von Lilith und entdeckte Gebiete werden in Season 1 allerdings automatisch für alle zukünftigen Charaktere freigeschaltet.

Habt ihr die Kampagne in „Diablo 4“ einmal vollständig abgeschlossen, könnt ihr diese für jeden weiteren Charakter fortan überspringen. Außerdem könnt ihr euer Pferd sowie Schnellreisepunkte zu den Hauptstädten mitnehmen.

Einmal freigeschaltet, könnt ihr das Pferd auch mit anderen Charakteren nutzen.

Falls ihr in dem Action-Rollenspiel nicht weiterwisst, könnte euch unsere Komplettlösung zu Diablo 4 behilflich sein. Hier haben wir viele Tipps und Tricks vorbereitet, die euch auf eurer Reise durch Sanktuario weiterhelfen dürften.