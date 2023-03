Reittier in Diablo 4 freischalten: Alles über Donans Gefallen

Wer in Diablo 4 die relativ offene Spielwelt von Sanktuario erkunden möchte, kommt mit einem Reittier auf jeden Fall deutlich schneller voran. Leider stehen euch diese nützlichen Transportmittel und Weggefährten nicht von Anfang an zur Verfügung, stattdessen müsst ihr erst einmal die dazugehörige Quest absolvieren. Wie ihr das macht, erfahrt ihr in diesem Guide.

Diablo 4: Allgemeines zu Reittieren

Wer sich in der ersten Stadt Kyovashad in Zersplitterter Gipfel ordentlich umsieht, wird schnell feststellen, dass es viele interessante Händler*innen und andere Anlaufpunkte zu entdecken gibt. Neben dem Schmied, dem Alchemisten und Okkultisten sowie dem Kuriositätenhändler gibt es zum Beispiel noch den Stall.

Ihr erkennt den Ort in allen Städten an dem passend gewählten Hufeisen-Symbol, das ihr sowohl auf der Karte als auch auf der Mnimap angezeigt bekommt. Wer sein Abenteuer aber gerade erst begonnen hat, wird mit diesem Ort herzlich wenig anfangen können, denn es bedarf einer bestimmten Quest, um Zugriff auf die Reittiere in „Diablo 4“ zu erhalten.

Habt ihr Donans Gefallen jedoch bereits abgeschlossen, könnt ihr unterschiedliche Reittiere kaufen, durch das Lösen von Rätseln erhalten, an verborgenen Orten finden und sogar als Beute von besonderen Monster bekommen. Außerdem gibt es Reittiere als Belohnung für PvP-Kämpfe. Es gibt also viele Wege, ein treues Ross zu finden.

Die Reittiere können anschließend eurem persönlichen Stil noch weiter angepasst werden, was ebenfalls im Stall möglich ist und unterschiedlich hohe Summen Gold kostet. Es gibt mehrere Anpassungsmöglichkeiten und Ausrüstungsgegenstände für Reittiere in Diablo 4, so ist es möglich, die folgenden Dinge bei Reittieren anzupassen:

Hufeisen : Beeinflusst die Reisegeschwindigkeit

: Beeinflusst die Reisegeschwindigkeit Sattel

Rüstung

Zudem verfügt jede Klasse in dem Action-Rollenspiel über eine exklusive Abstiegsfähigkeit, die euer Charakter nutzt, um nahen Feinden Schaden zuzufügen und gleichzeitig vom Reittier abzusteigen. Ihr könnt euch also in jedem Disput mit einem Paukenschlag ankündigen, während der Charakter vom Reittier absteigt und somit in den Kampf wechselt.

Zauberer : Der Zauberer stürmt mit einem Eissturm nach vorne und zerstört alles auf seinem Weg

: Der Zauberer stürmt mit einem Eissturm nach vorne und zerstört alles auf seinem Weg Jäger: Diese Klasse springt beim Abstieg in die Luft und feuert einen verheerenden Pfeilregen ab

(…) Dieser Eintrag befindet sich aktuell noch im Aufbau und wird regelmäßig aktualisiert. Danke für eure Geduld.

Diablo 4: So schaltet ihr Reittiere frei

Wer es gar nicht erwarten kann, mit dem eigenen Reittier in „Diablo 4“ loszuziehen, muss nun leider stark sein, denn es dauert eine ganze Weile, bis ihr die dazugehörige Quest erhaltet. Um die Transportmittel freizuschalten müsst ihr nämlich die Quest Donans Gefallen abschließen und die ist Teil von Akt 2.

Wer also noch während der Open Beta auf ein Reittier gehofft hat, wird leider enttäuscht, da in der Testphase lediglich Akt 1 zur Verfügung steht. Dies wird sich wohl erst mit dem offiziellen Release von „Diablo 4“ am 06. Juni 2023 ändern. Sobald es soweit ist, findet ihr an dieser Stelle eine ausführliche Anleitung für Donans Gefallen.

(…) Dieser Eintrag befindet sich aktuell noch im Aufbau und wird regelmäßig aktualisiert. Danke für eure Geduld.