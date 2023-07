Items in Diablo 4 im Überblick – Seltenheitsstufen, Legendaries & Crafting erklärt

In Diablo 4 gibt es Items mit unterschiedlichen Qualitätsstufen. Umso besser ein Gegenstand ist, desto mehr Werte / Affixe besitzt dieser. Gleichzeitig gibt die Seltenheitsstufe an, wie hoch (oder gering) die Wahrscheinlichkeit ist, ein solches Item zu erhalten.

Zusätzlich könnt ihr eure Items durch Crafting verbessern. Hierfür stehen euch gleich mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.

Die wichtigsten Infos über Gegenstände in „Diablo 4“ fassen wir euch in den folgenden Zeilen zusammen.

Welche Ausrüstungsgegenstände gibt es in Diablo 4?

Jeder Charakter in „Diablo 4“ (unabhängig von der gewählten Klasse) verfügt über dieselben Ausrüstungsplätze. Hier könnt ihr gefundene Items ganz bequem hineinziehen, um sie auszurüsten.

Kopf : Helm

: Helm Brust / Körper : Brustschutz

: Brustschutz Hände : Handschuhe

: Handschuhe Beine : Hose

: Hose Füße : Schuhe

: Schuhe Hals : Halskette / Amulett

: Halskette / Amulett 2 x Finger : Ring

: Distanzwaffe

Haupthand

Nebenhand

Welche Seltenheiten haben Items in Diablo 4?

Gefundene Gegenstände in „Diablo 4“ lassen sich in in diese fünf Seltenheitsstufen unterteilen.

Weiße Items besitzen keine Affixe (Gewöhnlich / Common)

besitzen keine Affixe (Gewöhnlich / Common) Blaue Items besitzen 1 Affix (Magisch / Magic)

besitzen 1 Affix (Magisch / Magic) Gelbe Items besitzen 3 Affixe (Selten / Rare)

besitzen 3 Affixe (Selten / Rare) Orange Items besitzen vier Affixe + 1 legendären Affix (Legendär / Legendary)

besitzen vier Affixe + 1 legendären Affix (Legendär / Legendary) Einzigartige Items (Braun) Beste Items im Spiel (Liste aller Unique Items)

Zusätzlich kann ein Item in drei möglichen Zuständen droppen:

Normaler Gegenstand : Gegenstandsmacht bis 650

: Gegenstandsmacht bis 650 Heiliger Gegenstand : Gegenstandsmacht bis 725

: Gegenstandsmacht bis 725 Ahnengegenstand (Vermachte Items): Gegenstandsmacht bis 840

Wir haben einen legendären Gegenstand gefunden. © Blizzard

Was sind Affixe in Diablo 4?

Bei Affixen handelt es sich um die magischen Eigenschaften die ein Gegenstand besitzen kann. Erst ab dem Seltenheitsgrad Magisch verfügen Items über einen oder mehrere Affixe.

Die Eigenschaften, von denen euer Charakter dabei profitieren kann, können ganz unterschiedlich ausfallen. Primäre Affixe können beispielsweise euren kritischen Trefferschaden, eure Angriffsgeschwindigkeit oder eure Vitalität erhöhen.

Gleichzeitig gibt es sekundäre Affixe, die zum Beispiel einen EP-Bonus für getötete Gegner liefern, einen Goldfundbonus mit sich bringen oder einzelne Resistenzen verleihen.

Was sind Legendäre Items?

Legendäre Items oder Legendaries sind deutlich seltener als magische oder seltene Gegenstände. Besonders macht diese Items, dass sie neben vier normalen Affixen außerdem über einen legendären Affix verfügen.

Solche Affixe gewähren eurem Charakter Boni auf einzelne Fähigkeiten oder Attribute. Einige legendäre Gegenstände wirken sich zudem auf die Mobilität oder das Ressourcenmanagement aus. Legendäre Affixe können zum Beispiel den Schaden enorm erhöhen oder die Mechanik der Fertigkeit verändern, wodurch sich der Spielstil einer gesamten Klasse entscheidend verändert.

Wir haben beispielsweise Vigos schützendes Amulett für einige Kämpfe eingesetzt, da das Schmuckstück eine magische Blase erzeugt, in der alle Spieler immun sind.

Die weiteren vier Affixe sehen wie folgt aus:

+17 Dornen

1,6 & Schadensreproduktion

3,5 % weniger Schaden durch Gegner in der Nähe

2,5 % Verringerung der Dauer von Kontrollbeeinträchtigungen

Jedes legendäre Items besitzt auch ein legendäres Affix, erkennbar an dem Sternchen. © Blizzard

Zusätzlich verfügt dieses Item über einen Sockel, in den ein Edelstein eingefügt werden kann, um weitere Boni zu gewähren.

Ihr seht also, legendäre Items sind zwar seltener zu finden, bieten aber gleichzeitigt die Möglichkeit, euren Charakter noch stärker werden zu lassen.

Was sind Einzigartige Items?

Ganz am Ende der Liste der Seltenheitsstufen stehen die Uniques. Dabei handelt es sich um einzigartige Gegenstände, die Fans zum Teil bereits aus vorherigen Diablo-Ablegern kennen.

Noch seltener sind nur Uber-Uniques, die so selten sind, dass bislang nur eine niedrige einstellige Anzahl an Spielern diese im Besitz hat. Alle wichtigen Infos zu diesen Items haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.

© Blizzard

Items durch Crafting verbessern

Wie bereits angesprochen, könnt ihr Gegenstände in „Diablo 4“ durch Crafting verbessern. Letztendlich gibt es dafür drei Möglichkeiten:

Ihr könnt Edelsteine in Items mit einem Sockel einfügen, wodurch diese entsprechende Boni erhalten oder bereits bestehende Werte erhöht werden.

in Items mit einem Sockel einfügen, wodurch diese entsprechende Boni erhalten oder bereits bestehende Werte erhöht werden. Beim Schmied (Ab Stufe 10) könnt ihr eure Ausrüstung bis zu fünf mal aufwerten, wodurch die Gegenstandmacht jeweils um fünf Punkte verbessert wird. Jede Aufrüstung kostet euch allerdings Materialien und Gold. Jede weitere Stufe kostet euch mehr Gold und zudem seltenere Ressourcen. Ringe und Amulette können nicht vom Schmied verbessert werden, stattdessen müsst ihr euch an den Juwelenschmied wenden.

jeweils um fünf Punkte verbessert wird. Jede Aufrüstung kostet euch allerdings Materialien und Gold. Jede weitere Stufe kostet euch mehr Gold und zudem seltenere Ressourcen. Ringe und Amulette können nicht vom Schmied verbessert werden, stattdessen müsst ihr euch an den Juwelenschmied wenden. In eurem Kodex der Macht der macht sammelt ihr legendäre Affixe, die ihr ebenfalls auf eure Items anwenden könnt. Näheres dazu erklären wir euch im folgenden Abschnitt.

Beim Schmied könnt ihr eure Items verbessern lassen. © Blizzard

Was ist Kodex der Macht in Diablo 4?

Für jeden Dungeon, den ihr in „Diablo 4“ abschließt, erhaltet ihr ein legendäres Affix, das in euer Kodex der Macht wandert und dort gespeichert wird.

Dieses Affix könnt ihr nun bei einem Okkultisten auf seltene oder legendäre Gegenstände einprägen lassen. Nutzt ihr dafür ein seltenes Item, wird darauf automatisch ein legendärer Gegenstand.

Legendäre Affixe aus Dungeons landen in eurem Kodex der Macht… © Blizzard

Der Nachtteil bei solchen legendären Affixen aus eurem Kodex der Macht besteht darin, dass die Werte immer so niedrig wie möglich ausfallen. Ihr erhaltet beim prägen also immer den niedrigsten möglichen Wert auf dem Gegenstand.

…und können bei dem Okkultisten eures Vertrauens auf Items geprägt werden. © Blizzard

Falls ihr an anderer Stelle nicht weiterwisst, könnte euch unsere Komplettlösung zu Diablo 4 behilflich sein. Hier haben wir viele Tipps und Tricks vorbereitet, die euch auf eurer Reise durch Sanktuario weiterhelfen dürften.