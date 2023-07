Uniques und Uber-Uniques in Diablo 4: Alles, was ihr wissen müsst

Wer in Diablo 4 auf die Jagd nach der optimalen Ausrüstung für den eigenen Charakter im Endgame geht, kommt früher oder später nicht um sie herum: die Uniques oder Uber-Uniques, sprich, die besten Items im gesamten Spiel.

Von diesen Gegenständen, die allesamt einzigartig sind und die Fans teilweise schon aus früheren Diablo-Teilen kennen, gibt es insgesamt 56 Stück – weitere Uniques sollen vor dem Start der nächsten Season folgen. Je nachdem, welche Klasse ihr spielt, sind für eure Spezialisierung aber nur eine Handvoll davon relevant.

Wir erklären euch in diesem Guide, was es mit den Uniques und den besonders seltenen Uber-Uniques auf sich hat. Ferner fassen wir für euch zusammen, was die besten Uniques für jede Klasse sind. Weitere hilfreiche Tipps und Tricks rund um Blizzards A-RPG lest ihr derweil übrigens in unserer Komplettlösung zu Diablo 4.

Uniques und Uber-Uniques: Was ist das eigentlich?

Die sogenannten Unique-Items gab es bereits in Diablo 2, wo die Jagd nach den seltenen Gegenständen so krasse Ausmaße annahm, dass der Echtgeld-Handel mit diesen virtuellen Gegenständen über Online-Foren florierte. Das war dann ultimativ auch ein Grund dafür, dass Blizzard sich mit Diablo 3 dafür entschied, ein Echtgeld-Auktionshaus einzuführen – ein Experiment, das allerdings langfristig zum Scheitern verurteilt war.

Auch in „Diablo 4“ könnt ihr wieder diverse Uniques erbeuten. Konkret handelt es sich dabei um das höchste Qualitätstier an Items, die es im Spiel gibt. Weil sie über sehr mächtige Effekte verfügen, gelten sie häufig als Best-in-Slot-Items (BiS).

Wie bekomme ich Uniques? Um Uniques farmen zu können, müsst ihr die Inhalte von „Diablo 4“ auf Welt Tier 3: Albtraum und Welt-Tier 4: Qual spielen. Uniques selbst können an folgenden drei Orten droppen:

Oberwelt

Höllenflut-Truhen

Albtraum-Dungeons (erhöhte Dropchance)

Bedenkt: Ihr bekommt Uniques weder bei Händlern noch vom Baum des Flüsterns oder gegen Obulusse.

Die besten Chancen auf Unique-Drops bieten euch die Albtraum-Dungeons. © Blizzard Entertainment Inc.

Was hat es mit den Uber-Uniques auf sich? Neben den Uniques gibt es in „Diablo 4“ auch noch die sogenannten Uber-Uniques. Diese Gegenstände sind so selten, dass in der Community die Frage aufkam, ob sie überhaupt im Spiel existieren. Allerdings haben die Entwickler bestätigt, dass sie im Spiel vorhanden sind.

Zu den Uber-Uniques gehören unter anderem das berühmte Großvater-Schwert und die Harlekinskrone, beides herausragende Gegenstände aus „Diablo 2“. Außerdem handelt es sich bei diesen vier weiteren Items ebenfalls um Uber-Uniques:

Wie bekomme ich Uber-Uniques? Grundsätzlich gilt: Uber-Uniques erhaltet ihr als Beute aus denselben Quellen wie normale Uniques. Allerdings sind diese Items so selten, dass bislang nur eine niedrige einstellige Zahl an Spielern sie erbeuten konnte.

Schätzungsweise liegt die Droprate für Uber-Uniques bei 1 zu 100.000. Dabei droppen diese besonderen Gegenstände nur von Gegnern der Stufe 85+, besitzen aber mindestens ein Itemlevel von 820 und können für jede Klasse droppen.

Diablo 4: Die besten Uniques für jede Klasse

Wie bereits erwähnt, gibt es in „Diablo 4“ über 50 verschiedene Uniques. Einige davon könnt ihr ausschließlich mit bestimmten Klassen nutzen und andere zählen zu den besten Items für eure Spezialisierung.

Für alle Klassen in Diablo 4 gibt es verschiedene Uniques, darunter auch mehrere BiS-Items. © Blizzard Entertainment, Inc.

Nachfolgend haben wir euch alle Uniques aufgelistet. Damit ihr direkt wisst, welche Gegenstände für eure Klasse am besten sind, haben wir die BiS-Ausrüstung entsprechend markiert.

Uniques für alle Klassen

Die folgenden Uniques könnt ihr mit jeder Klasse nutzen:

Uniques für Barbaren

Barbaren kommen in den Genuss folgender Uniques:

Best in Slot:

Uniques für Druiden

Für Druiden gibt es diese exklusiven Uniques:

Best in Slot:

Uniques für Totenbeschwörer

Spielt ihr einen Totenbeschwörer, könnt ihr folgende Uniques nutzen:

Best in Slot:

Uniques für Jäger

Als Jäger dürft ihr euch diese Uniques anlegen:

Best in Slot:

Uniques für Zauberer

Zauberer können diese Uniques erbeuten:

Best in Slot: