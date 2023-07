Diablo 4: Blizzard enthüllt Season 1 samt Trailer und neuer Details

Seit etwa einem Monat dürfen sich Diablo-Fans wieder durch Sanktuario kämpfen. Wer mit der Hauptstory von Diablo 4 bereits durch ist, bekommt bald Nachschub.

Schon vor einigen Wochen kündigte Blizzard an, jährlich je vier neue Seasons an den Start zu bringen. Für die erste Saison ist der 20. Juli 2023 als Release-Datum veranschlagt.

Diablo 4: Details und Trailer zu Season 1

Vor wenigen Stunden wurde ein Announce Trailer veröffentlicht, in dem auch der Titel preisgegeben wurde: Season of the Malignant soll das erste Abenteuer heißen.

Euch erwarten neue Quests, Dungeons und jede Menge Gegner. Obendrauf gibt es einen Saison-eigenen Battle Pass samt Belohnungen. Für den Battle Pass gibt es verschiedene Stufen, die wir bereits ausführlich aufgedröselt haben.

Außerdem wurde ein Stream abgehalten, der ein umfangreiches Entwickler-Update präsentiert, das weitere Details und neue Extras enthüllt. So soll jede Season mindestens 12 Wochen laufen und neue Spielmechaniken mit sich bringen.

Herzensangelegenheiten in Diablo 4

In Season 1 soll es sogenannte Caged Hearts geben. Dabei handelt es sich um spezielle Edelsteine, die besonders mächtige Effekte auslösen. Diese müssen jedoch erst einmal gefunden werden.

Im Stream wird beispielsweise gezeigt, wie solch ein Edelstein Monster mit Energie auflädt, sodass diese sich gegenseitig mit Combo-Blitzen schocken. Um Caged Hearts zu bekommen, müssen Malignant Elites (spezielle Monster) gejagt werden.

Explizitere Informationen zu „Season of the Malignant“ folgen am 18. Juli 2023. Dann sollen 6 neue, einzigartige Gegenstände und 7 legendärer Aspekte vorgestellt werden.

Vor- und Nachteile der Seasons

Natürlich hat alles Vor- und Nachteile. Ihr müsst die Kampagne nicht jedes Mal erneut durchspielen. Einmal abgeschlossen, kann sie übersprungen werden. So könnt ihr euch direkt in die neuen Abenteuer stürzen.

Allerdings bedarf jede Season eines neuen Charakters, um an den saisonalen Events teilnehmen und Fortschritte im Battle Pass erzielen zu können. Für manche ein großer Spaß; für andere notwendiges Übel.

So oder so – „Diablo 4“ soll Gamer*innen langfristigen Spielspaß bieten. Neben den vierteljährlichen Events, planen die Verantwortlichen mindestens 2 Erweiterungen. Hält sich Blizzard an den veranschlagten Turnus, dürfte die nächste Season im Oktober 2023 erscheinen.

Was meint ihr zu den saisonalen Events? Überflüssig oder willkommene Herausforderung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.