Diablo 4 bringt ein Feature zurück, das vielen Fans der Vorgänger besonders freut: Wer will, kann die Story-Kampagne direkt skippen. Dafür müsst ihr sie allerdings mindestens einmal durchgespielt haben. Anschließend müsst ihr nicht jedes Mal komplett von vorn starten, sondern könnt direkt die Open World erkunden.

Diablo 4 lässt euch die Kampagne skippen

Darum geht’s: Blizzard hat ein neues Entwickler*innenvideo zu Diablo 4 veröffentlicht. Darin geht es unter anderem um eure eigenen Anpassungsmöglichkeiten und darum, wie ihr eure Klasse, euren Look und vieles mehr beeinflussen könnt.

Wichtiges Detail: In einem Moment des Videos ist zu erkennen, dass es einen Button gibt, der euch einfach die gesamte Story-Kampagne überspringen lässt. Die Schaltfläche findet ihr am Schluss der Charakter-Erstellung.

Hier könnt ihr euch das Video ansehen: Unter anderem geht es auch um die Transmog-Möglichkeiten und die vielen Optionen im Charakter-Editor.

Wer genug von der Kampagne hat, weil er oder sie die Story schon öfter durchgespielt hat, kann sie also einfach ignorieren. Aber das geht natürlich nicht direkt zu Beginn des Spiels, wenn ihr „Diablo 4“ das erste Mal startet.

Das müsst ihr dafür tun: Ihr werdet den „Skip Campaign“-Knopf wohl erst dann zur Verfügung gestellt bekommen, wenn ihr die Singleplayer-Story schon einmal mit einem Charakter beendet habt.

Was ändert das? So richtig fest steht das noch nicht. Wir gehen davon aus, dass zumindest alle Zwischensequenzen und natürlich die Haupt-Quests wegfallen. Unklar bleibt allerdings, ob wir zum Beispiel trotzdem auch in Story-Dungeons gelangen können.

Das kommt euch bekannt vor? Die Option, die Kampagne zu überspringen, dürfte viele Fans an den Abenteuer-Modus aus Diablo 3 erinnern. Während ihr in „Diablo“ und „Diablo 2“ als Endgame darauf beschränkt wart, die Story immer wieder zu spielen, konntet ihr in Teil 3 direkt Dungeons und ähnliches erledigen.

Wie findet ihr die Möglichkeit, die Story zu überspringen? Denkt ihr, ihr werdet sie in Diablo 4 öfter nutzen?