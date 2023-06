Diablo 4 bekommt mindestens zwei Erweiterungen zusätzlich zu den Seasons

Diablo 4 ist am vergangenen Freitag in den Early Access gestartet, heute folgt der reguläre Release auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Blizzards neues Action-RPG ist eines der am sehnlichsten erwarteten Spiele des Jahres und kommt bei der Presse und Fans bisher sehr gut an.

Schon der Vorgänger Diablo 3 wurde über ein ganzes Jahrzehnt hinweg mit neuen Inhalten unterstützt und auch Teil vier wird ab Juli regelmäßige Seasons bieten. Darüber hinaus sind aber offenbar auch schon jetzt zwei umfangreiche Erweiterungen für den Titel in Arbeit.

Diablo 4 bekommt zwei Erweiterungen

In einem Interview mit Kinda Funny Games hat General Manager Rod Fergusson über die Zukunft von „Diablo 4“ gesprochen und dabei auch ein paar Pläne des Entwicklerteams verraten. Auf die Frage, woran aktuell gearbeitet wird, antwortete Fergusson:

„Wir müssen alles parallel aufbauen […] Wir stehen kurz vor dem Start des Hauptspiels, wir schließen die erste Season ab, wir arbeiten an der zweiten Season, wir arbeiten an der ersten Erweiterung, wir beginnen mit der zweiten Erweiterung – all das passiert gerade jetzt.“

Während schon bekannt war, dass es fortlaufende Seasons für Teil vier geben wird, gab es bisher noch keine Infos zu geplanten DLCs. Gänzlich überraschend kommt das allerdings nicht, immerhin wurde auch „Diablo 3“ nach knapp zwei Jahren um den umfangreichen Reaper of Souls-DLC erweitert. Dass aber schon so früh an den neuen Inhalten gearbeitet wird, könnte ein Hinweis darauf sein, dass Blizzard beim neuen Ableger einen enger getakteten Zeitplan verfolgt.

Worum es bei den beiden DLCs gehen wird, ist dabei allerdings noch unklar. Auch bei den Seasons und deren Inhalten hält sich das Studio bisher zurück. Klar ist nur, dass es einen Battle Pass mit kosmetischen Items geben wird. Diese sollen thematisch zur jeweiligen Season passen. Jede Season soll darüber hinaus kleine Geschichten erzählen.

Die großen Inhalts-Packs würden sich dann anbieten, um die Hauptgeschichte des neuen „Diablo“ voranzutreiben und möglicherweise die von Fans gewünschten neuen Klassen ins Spiel zu integrieren.

Habt ihr Ideen für eine Erweiterung oder wünscht ihr euch eine bestimmte Klasse, die bisher noch nicht im Spiel ist? Schreibt es uns in die Kommentare!