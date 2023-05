Diablo 4: Das bieten die drei Versionen vom Battle Pass

Was hat Lilith mit dem Schädel vor? © Blizzard

Der kommende Dungeon-Crawler Diablo 4 soll Spieler*innen auch nach dem Release für lange Zeit motivieren. Dazu hilft ein Battle Pass, der mit zunehmendem Spielfortschritt neue Belohnungen freischaltet.

Doch gerade nach der Kritik bei Diablo Immortal, das durch seine Pay-to-Win-Inhalte unfaire Vorteile verschaffte, machten sich Fans Sorgen um die Inhalte. Blizzard hat nun verraten, welche Inhalte im Battle Pass warten und was die Unterschiede zwischen der Gratis-Version und den kostenpflichtigen Battle Pässen sind.

Diablo 4: Alle Unterschiede der Battle-Pass-Versionen im Überblick

Welche Battle Pässe wird es geben? Neben der kostenlosen Version, die für alle Spieler*innen zur Verfügung steht, wird es noch einen Premium-Battle-Pass und einen beschleunigten Battle Pass geben.

Die Kosten für die Battle Pässe sind die folgenden:

Battle Pass : Gratis

: Gratis Premium-Battle Pass : 9,99 Euro

: 9,99 Euro Beschleunigter Battle Pass: 24,99 Euro

Was sind die Unterschiede? Der Gratis-Battle Pass besteht aus 27 Stufen, die anderen beiden Battle Pässe haben zusätzliche 63 Premiumstufen. Die kostenlosen Stufen geben Accessoires und Schwelende Asche, die gegen saisonale Segen getauscht werden kann.

Diese geben Boni aus EP, Gold oder Obolusse. Da diese Boni theoretisch von allen Spieler*innen erhalten werden können, handelt es sich um eine faire Belohnung. Der saisonale Segen hält nur für eine Season und muss alle drei Monate neu verdient werden.

Wann startet die erste Saison? Los geht es irgendwann zwischen Mitte und Ende Juli 2023. Um an der Season teilzunehmen, müsst ihr zunächst die Kampagne abschließen. Deshalb solltet ihr die Story so schnell wie möglich in Angriff nehmen, um rechtzeitig zum Start von Saison 1 mitmachen zu können.

Der Premium-Pass enthält zusätzlich nur kosmetische Gegenstände wie Rüstungssets für jede Klasse, Waffen- und Rüstungsskins sowie saisonale Reittiere und Reittierrüstungen.

Mit dem Beschleunigten Pass könnt ihr zusätzlich 20 Ränge sofort freischalten und das Emote „Schwingen des Schöpfers“ erhalten.

„Diablo 4“ bietet also insgesamt ein faires Angebot für seinen Battle Pass an. Doch ob das auch so für die zukünftigen Battle Pässe bleibt, müssen wir abwarten.