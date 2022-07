Diablo Immortal macht trotz Fan-Beschwerden mehr als 100 Millionen Dollar Umsatz

Laut neusten Daten ist das Mobile-Spiel Diablo Immortal von Activision Blizzard trotz heftiger Kritik vonseiten der Fans ein voller Erfolg. Das Spiel hat in nur acht Wochen weltweit mehr als 100 Millionen US-Dollar Umsatz durch Spieler-Einnahmen erzielt.

Trotz Kritik: Fans scheinen Diablo Immortal zu lieben

Laut den Daten von Sensor Tower (via Mobidictum) floriert der neueste Dungeon-Crawler wider Erwarten auf der ganzen Welt. Das Mobile-Game führte die Charts in mehreren Regionen weltweit an und generierte schon im ersten Monat fast 50 Millionen Dollar Umsatz.

Schon bei seinem weltweiten Start am 2. Juni schaffte es der Titel auf die Liste der am häufigsten heruntergeladenen Handyspiele im Juni 2022 und landete weltweit auf Platz 10. Innerhalb von zwei Monaten wurde der mobile „Diablo“-Ableger über 20 Millionen Mal heruntergeladen. Das alles, obwohl das Spiel damals noch nicht einmal in China erschienen war.

Der Grund dafür war, dass der Publisher NetEase mit verschiedenen Problemen auf dem chinesischen Markt zu kämpfen hatte und es nicht schaffte, das Spiel rechtzeitig zu veröffentlichen. Am 25. Juli war es dann auch in China so weit – endlich ging das Spiel auch dort zu diesem Datum für iOS- und Android-Geräte online.

Momentan befindet sich der Titel auf Platz 13 der umsatzstärksten Handyspiele der Welt. Da es sich nun endlich auch auf dem chinesischen Markt befindet, könnte es wieder in die Top 10 aufsteigen, wenn man bedenkt, dass die chinesische Videospielindustrie derzeit der weltweit größte Markt für Spiele ist.

Diablo Immortal ist auch in China ein voller Erfolg

Der mobile RPG-Titel hatte in China einen starken Start hingelegt. In den ersten zwei Tagen war der Titel das am häufigsten heruntergeladene Spiel im App Store von Apple. Da Google Play in China nicht zur Verfügung steht, ist es schwer zu sagen, wie sich das Spiel auf den Android-Märkten schlägt.

Am Tag der Veröffentlichung war es sogar das dritt-umsatzstärkste Spiel in China, nach Tencents Mega-Hits „Honor of Kings“ und „PUBG Mobile“, welches in China unter „Game For Peace“ bekannt ist. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich Activision Blizzards Titel im August entwickeln wird, jetzt da das Spiel nun offiziell in allen für Mobile wichtigen Märkten erhältlich ist.