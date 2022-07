©Blizzard Entertainment, Inc.

Diablo Immortal kommt zwar bei den meisten „Diablo“-Fans nicht gut an, spült aber Unmengen von Geld in die Kassen Blizzards. Innerhalb von nur einem Monat wurde offenbar allein mit „Diablo Immortal“ ein Umsatz von knapp 50 Millionen US-Dollar erzielt. Das Spiel soll über 10 Millionen Mal heruntergeladen worden sein.

Diablo Immortal macht im 1. Monat $49 Mio Umsatz

Worum geht’s? „Diablo Immortal“: Das MMORPG für iOS und Android steht zwar regelmäßig und anhaltend in der Kritik, erfreut sich aber offensichtlich nichtsdestotrotz größter Beliebtheit. Genauer gesagt: Obwohl (oder gerade weil?) Diablo Immortal so auf Pay2Win getrimmt ist, macht das Spiel richtig viel Umsatz.

Fast 50 Millionen Dollar: Es ist gerade einmal einen Monat her, dass „Diablo Immortal“ für iOS- und Android-Geräte sowie als Beta für den PC veröffentlicht wurde. Aber innerhalb dieser kurzen Zeit wurde schon ordentlich Asche gemacht. Insgesamt sollen in den ersten 30 Tagen nach Launch 48,9 Millionen US-Dollar an Umsatz erzielt worden sein, schreibt MobileGamer.biz.

Kein Wunder: Wer in „Diablo Immortal“ überhaupt richtige Fortschritte erzielen und seinen Charakter wirklich optimieren will, muss richtig viel Geld oder schier unendlich viel Zeit investieren. Es gibt Berechnungen, die von Kosten um die 500.000 Euro ausgehen, die es kosten würde, den Charakter zu maximieren.

Diablo Immortal Rift Simulator zeigt eindrucksvoll, wie teuer 5 Sterne-Gems sind

Innerhalb der ersten Woche nach Release von „Diablo Immortal“ sollen schon 11,9 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht worden sein, nach zwei Wochen waren es 24 Millionen. Da passen die knapp 49 Millionen in 30 Tagen natürlich sehr gut ins Bild. Insgesamt stellt „Diablo Immortal“ damit diverse andere Franchises in den Schatten, die ebenfalls für Mobile veröffentlicht wurden, wie zum Beispiel Apex Legends.

Abgesehen von den vielen Beschwerden über die Monetarisierung und den Pay2Win-Fokus von Diablo Immortal hat das Blizzard-Spiel aber auch noch andere Probleme: Wegen der Glücksspiel-Mechaniken wurde es bisher noch nicht in manchen Ländern wie Belgien veröffentlicht. Auch der Release in China lässt immer noch auf sich warten.

Was sagt ihr zu diesen Zahlen? Habt ihr auch schon Geld in Diablo Immortal ausgegeben? Schreibt es uns in die Kommentare.