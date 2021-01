LEGO trifft auf Stranger Things: Die andere Seite in Baukastenform – Jetzt kaufen!

LEGO ist dafür bekannt mit großen Franchise, Serien und Filmen zu kooperieren, um sie in einfallsreichen Baukästen zum Leben zu erwecken.

Auch die Netflix-Serie Stranger Things ist da keine Ausnahme und so können wir die andere Seite wahrhaftig selbst erschaffen: in Klötzchenform. Während wir also noch sehnsüchtig auf die 4. Staffel warten, können wir uns die Serienwelt einfach nach Hause holen.

Stranger Things in LEGO-Form: Die andere Seite

Mit dem LEGO-Set „Die andere Seite“ erhalten Fans von „Stranger Things“ ein wahres Sammlerstück, bestehend aus 2287 Teilen. Das Coole daran: Ihr müsst euch nicht für eine der beiden Welten entscheiden: Während ihr das Byers-Haus im Diesseits baut, könnt ihr das Upside Down direkt unter Wills Schlafzimmer entstehen lassen.

In der alternativen Dimension habt ihr alle Zimmer genau so – nur in viel düsterer. Und wenn euch eine Seite zu schnell langweilt, dann dreht ihr das Ganze einfach um und schon habt ihr Abwechslung. Bei einer Größe von 32 cm Höhe und 44 cm Breite ist das Resultat ein echter Hingucker!

© LEGO/Netflix

© LEGO/Netflix

Damit eure beiden Welten nicht so leer sind, sind natürlich 8 Figuren aus Stranger Things als Zubehör direkt mit dabei.

Demogorgon

Dustin Henderson

Elf

Jim Hopper

Joyce Byers

Lucas Sinclair

Mike Wheeler

Will Byers

Acht der geliebten Charaktere gibt’s natürlich auch in ihrer Minitatur-Form. © LEGO/Netflix

Die Liebe zum Detail

Ganz LEGO-typisch ist in dem „Stranger Things“-Set alles dabei, was das Fanherz begehrt. Besonders, wenn man etwas genauer hinschaut. So besitzt das Modell die ikonische Alphabet-Wand mit Leuchtfunktion, die Flugblätter mit dem Vermissten-Aufdruck und sogar die Bärenfalle für den Demogorgon! Ebenfalls dabei ist das Regelbuch für DnD und der Zauberhut von Will, dem Weisen samt passender Porträtzeichnung.

Das Set ist sogar beleuchtet! © LEGO/Netflix

Wie viel kostet das Set? Preislich liegt das Ganze beim Sammlerpreis von 199,99 Euro. Nicht wenig, das Set ist jedoch so wie viele dieser Baukästen limitiert und damit nur begrenzt verfügbar. Schlagt also lieber noch zu, bevor der Release der 4. Staffel feststeht und der Hype von Neuem beginnt!