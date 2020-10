Lego erfüllt den Star Wars-Fans endlich den Traum, mit dem am 1. Oktober erschienen neuen Bausatz LEGO Star Wars 75290 Mos Eisley Cantina einmal selbst in der legendären Mos Eisley Cantina aus der klassischen „Star Wars“-Trilogie einzutauchen, wie einst schon Han Solo, Chewie und Luke Skywalker.

Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi merkte schon zu recht an, das die Mos Eisley Cantina ein gefährlicher Ort sei, in dem es ziemlich rau zugehen kann. Schließlich handelt es sich dabei um das Zentrum dunkler Machenschaften im Mos Eisley Raumhafen auf Tatooine, an dem die fiesesten Gestalten der Galaxie wie Schmuggler und Kopfgeldjäger ihren Geschäften nachgehen.

© LEGO/Star Wars

Und so bietet der neue Lego-Bausatz den Fans die Möglichkeit, vor authentischer und detailgetreuer Kulisse die vielen klassischen und legendären Szenen aus der Skywalker-Saga nachzuempfinden: Etwa wie Luke Skywalker den Schmuggler Han Solo und sein Kopilot und Wegbegleiter Chewie kennenlernt und ihn damit beauftragt, mit dessen Millennium Falken Prinzessin Leia aus den Fängen von Darth Vader und dem Imperium zu befreien.

Man kann aber auch die wohl meistdiskutierte Szene der Saga noch einmal nachzustellen, um ein für alle Mal klarzustellen: Wer schoss zuerst? Han Solo oder Greedo?

© LEGO/Star Wars

Lego-Bausatz mit neuen und bekannten Charakteren

Der Lego-Bausatz Star Wars 75290 Mos Eisley Cantina kostet 349,99 EUR (UVP) und erscheint am 1. Oktober mit insgesamt 3.187 Teilen als Teil der Master Builder Series.

Die Cantina lässt sich aufklappen und wirft einen detailgetreuen Blick ins Innere mit der aus dem Film bekannten Bar und den vielen kleinen Separèts zum Verweilen. Das geöffnete Baumodell ist 19 cm hoch, 52 cm breit und 58 cm tief.

© LEGO/Star Wars

Neben dem Hauptteil des Sets, der eigentlichen Cantina, enthält der Bausatz weitere kleine Gebäude auch Fahrzeuge und Raumschiffe, wie ein Taurücken als Reittier, ein V-35 Landspeeder und ein kugelrunder 9000 Z001 Landspeeder.

Das Set umfasst auch insgesamt 21 Minifiguren mit altbekannten und liebgewonnen Charakteren, aber auch sieben brandneue Figuren, die es sonst nirgendwo gibt:

Luke Skywalker

Obi-Wan Kenobi

Han Solo

Chewbacca

R2-D2

C-3PO

Greedo

Ponda Baba

Dr. Evazan

Wuher

Jawa

Sandtrooper

Sandtrooper Squad Leader

3x “Modal Nodes” Band Member

Garindan

Kabe

Momaw Nadon

Kardue’sai’Malloc

Hrchek Kal Fas

© LEGO/Star Wars