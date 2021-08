Netflix kündigt mit Cowboy Bebop eine neue Serie nach dem japanischen Kult-Anime von Hajime Yatates an. Die Live-Action-Serie mit John Cho geht am 19. November auf dem Streamingdienst an den Start.

Einen ersten Trailer gibt es zwar noch nicht. Dafür stellen erste Bilder das illustre Team an Kopfgeldjägern im Weltraum vor: John Cho als Spike Spiegel, Mustafa Shakir als Jet Black und Daniella Pineda als Faye Valentine – und der Hund Ein.

@bebopnetflix is only on Netflix November 19th pic.twitter.com/qmCIudqzmL — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 23, 2021

Space-Western mit intergalaktischen Kopfgeldjägern

Cowboy Bebop ist im Jahr 2071 angesiedelt als die Erde nahezu unbewohnbar geworden ist und sich die Menschheit über das gesamte Sonnensystem verstreut hat. An Bord des Raumschiffs Bebop versammelt Anführer Spike Spiegel eine illustre Crew von wild zusammengewürfelten Kopfgeldjägern, die Jagd auf die meistgesuchten Verbrecher im Sonnensystem machen.

Die Serie bietet aber auch einiges Neues an, verspricht Drehbuchautor Javier Grillo-Marxuach („Der Dunkle Kristall“). Neben der bekannten Story über die Kopfgeldjäger, die durch das Sonnensystem reisen, um ihren Geschäften nachzugehen, wolle man vor allem neue Abenteuer und größere Geschichten von Spike Spiegel und dem Syndikat erzählen.

Die erste Besetzung der Netflix-Serie

Die Hauptrolle übernimmt John Cho als Spike Spiegel, Anführer der intergalaktischen Kopfgeldjäger. Darüber hinaus spielen noch mit:

Mustafa Shakir als Jet Black

als Jet Black Daniella Pineda als Faye Valentine

als Faye Valentine Alex Hassell als Vicious

als Vicious Elena Satine als Julia

als Julia Geoff Stults als Chalmers

als Chalmers Tamara Tunie als Ana

als Ana Mason Alexander Park als Gren

als Gren Rachel House als Mao

als Mao Ann Truong und Hoa Xuande als die Zwillinge Shin und Lin

und als die Zwillinge Shin und Lin und Ein der Hund

Entwickelt wird die Anime-Adaption von Produzent und Showrunner Christopher Yost. Zudem gehört Shinichiro Watanabe als Regisseur der Anime-Serie als Berater der Netflix-Serie zum Produktionsteam. Umgesetzt wird die neue Netflix-Serie von Tomorrow Studios und Sunrise, dem Studio hinter der Anime-Serie aus dem Jahr 1998. Den Soundtrack steuert mit Yôko Kanno der Komponist des Original-Soundtracks der Anime-Serie bei.