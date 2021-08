Lange mussten Fans auf eine Fortsetzung der Netflix-Serie Ultraman warten. Die Neuauflage des Kult-Animes und legendären Manga von Eiichi Shimizu erhält nun von dem japanischen Studio Production I.G eine 2. Staffel. Ein konkreter Starttermin wurde zwar noch nicht genannt, jedoch soll die 2. Staffel noch im Frühjahr 2022 auf dem Streamingdienst anlaufen.

Neuauflage des Kult-Anime Ultraman

Die neue Serie „Ultraman“ ist Teil eines umfangreichen Franchise, das im Jahr 1996 mit einem Manga und einer Anime-Serie seinen Anfang nahm. Inzwischen existieren zahlreiche Serien, Manga, Anime bis hin zu Videospielen und mehr.

Netflix hat sich mit dem legendären Studio Production I.G zusammengeschlossen, um die Kultreihe mit einer neuen Anime-Serie wiederzubeleben. Staffel 1 ging bereits 2019 mit 13 Episoden an den Start. Die Geschichte handelt von einem legendären Helden aus dem Weltall, der vor Jahrzehnten diese Welt in Frieden verlassen hat. Nun schickt der einstige Ultraman Shin Hayata seinen Sohn Shinjiro, der den Geist des legendären Helden besitzt, um als neuer Ultraman die Menschheit vor einer erneuten Bedrohung aus dem Weltall zu befreien.

Hinter der Serie stehen Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) und Shinji Aramaki (Appleseed) für das Studio Production I.G (Eden of the East) und Sola Digital Arts (Appleseed Alpha). Wie viele Folgen die 2. Staffel erhalten hat, ist noch nicht bekannt.

So geht es in Staffel 2 weiter

Erste Story-Details zu den neuen Folgen der 2. Staffel sind zwar noch immer unter Verschluss gehalten. Jedoch verraten die Serienmacher bereits soviel, dass Ultraman Taro in Staffel 2 auftauchen wird. Für Kenner des Franchise ist die neu eingeführte Figur kein Unbekannter, gehört er doch als wichtiger Charakter zum „Ultraman“-Universum und erhielt in den 1970er Jahren seine eigene Serie. Taros Stimme wird im Original des Netflix-Anime der Japaner Tatsuhisa Suzuki leihen.

Hier könnt ihr noch einmal einen ersten „Ultraman“-Trailer zu Staffel 2 sehen, der im letzten Jahr zur Ankündigung der neuen Folgen veröffentlicht wurde: