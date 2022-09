The Witcher: Blood Origin hat einen Starttermin

Es sind aufregende Zeiten für The Witcher-Fans! Am Samstag, den 24. September fand das Netflix-Fan-Event TUDUM statt. Besonders interessant hierbei waren die Ankündigungen zu zahlreichen Serien, Filmen, Specials und Games. Darunter auch gab es auch Neuigkeiten zur Prequel-Serie The Witcher: Blood Origin.

Worum geht es in The Witcher: Blood Origin?

Geralt von Riva und die meisten bislang bekannten Gesichter der Netflix-Serie werden wir in dem Prequel leider nicht sehen. Der Grund dafür ist einfach. Blood Origin spielt etwa 1200 Jahre vor den Geschehnissen rund um Geralt, Ciri und Yennefer.

Die Miniserie erzählt die Anfänge des The Witcher-Universums und spielt vorrangig in der Elfenwelt. Im Fokus stehen „sieben Ausgestoßene[n], die sich gegen eine unaufhaltsame Macht zusammentun, die ihnen alles genommen hat.“

Die Ereignisse münden in einem Konflikt, der zur entscheidenden Sphärenkonjunktion führt, „bei der die Welten der Monster, Menschen und Elfen miteinander verschmolzen.“ All dies führt letzten Endes zur Erschaffung des ersten Hexers – eine Geschichte, die als längst vergessen galt.

Wer spielt im Witcher-Prequel mit?

Die Hauptrollen übernehmen Michelle Yeoh als Scian, Sophia Brown als Èile und Laurence O’Fuarain als Fjall. Außerdem wurde überraschend bekannt gegeben, dass Hollywood-Star Minnie Driver eine Rolle übernehmen wird. Die Schauspielerin soll die Erzählerin der Geschichte sein.

Außerdem soll auch Eredin Bréacc Glas in „The Witcher: Blood Origin“ dabei sein. Eredin ist der König der Wilden Jagd, den eingefleischte Fans bereits aus der zweiten The Witcher-Staffel kennen. Für Blood Origin wird Jacob Collins-Levy in die Rolle die düsteren Rolle schlüpfen.

The Witcher: Blood Origin kommt noch 2022

Lange fieberten Fans der Erfolgsserie The Witcher auf ein Spin-off hin. Nun hat die Miniserie einen Starttermin von Netflix bekommnen. Als eine Art Weihnachtsgeschenk soll Blood Origin am 25. Dezember 2022 Premiere feiern.

