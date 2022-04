The Witcher: Befindet sich die 4. Staffel bereits in Planung?

Noch mehr gute News für Fans von Geralt von Riva und Co.: Nachdem vor einigen Wochen die Dreharbeiten für die 3. Staffel von The Witcher begonnen haben, ließ Regisseur Stephen Surjik (u.a. Game Of Thrones, The Umbrella Acadamy) nun verlauten, dass auch die 4. Staffel bereits in der Mache ist.

Showrunnerin Lauren Schmidt-Hissrich gab erst kürzlich bekannt, dass die Serie ganze sieben Staffeln auf Netflix umfassen soll. Stoff genug bietet die Saga des polnischen Buchautors dafür Andrzej Sapkowski allemal.

Surjik, der bereits bei den ersten beiden Folgen der 2. Staffel Regie führte, gab an, dass er auch bei den aktuellen Arbeiten zur 3. Staffel mit von der Partie sei. Zudem befinde sich die nächste Staffel bereits in Planung. Ob ihn diese Pläne involvieren, sei jedoch noch nicht klar, wie er verrät:

„Die Autoren und Produzenten haben Staffel 4 geplant. Ich weiß nicht, ob ich Teil dieses Mapping-Programms bin, aber zumindest haben sie mir gesagt, dass sie es planen.“

Offenbar hat der Regisseur den Mund dabei etwas zu voll genommen, wurde das originale Video dieses Interviews nun doch wieder bei YouTube gelöscht. Zu spät! Diese Aussage hat sich natürlich längst verbreitet. Allerdings gibt es noch einige interessante Ausblicke auf Staffel 3.

The Witcher Staffel 3: Netflix enthüllt zum Drehstart erste Story-Details und Set-Bild mit Geralt und Ciri

Noch 2022 kommt eine neue Witcher-Dosis

Da die Hoffnung bekanntlich zuletzt stirbt, heißt es für Fans nun also Daumen drücken, dass sie nicht wieder zwei Jahre auf eine neue Staffel warten müssen. Dies war zuletzt zwischen den ersten beiden Staffeln der Fall.

Zumindest läuft die Produktion derzeit auf Hochtouren, was ja schon mal ein kleiner Lichtblick ist. Schließlich entsteht neben der Hauptserie noch die Prequel-Serie The Witcher: Blood Origin, die 1000 Jahre vor den Ereignissen der Mutterserie spielt und noch in diesem Jahr bei Netflix erscheinen soll. Ein Ende des Serienhits ist so schnell also erstmal nicht in Sicht.