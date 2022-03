Elliot Page hat sich Ende 2020 als trans geoutet. Die von ihm verkörperte Figur in der Netflix-Serie The „Umbrella Academy“ heißt in der nächsten Staffel Viktor Hargreeves, wie Elliot Page bekannt gegeben hat. Das bedeutet, dass der Charakter die Transition des Schauspielers einfach mit vollzieht.

Elliot Page ist trans und sein Charakter in Umbrella Academy jetzt auch

Darum geht’s: Elliot Page spielt seit einigen Jahren in der Netflix-Serie The Umbrella Academy mit. Zwischenzeitlich hat er sich allerdings als trans geoutet und genau diese Änderung übernimmt die Serie jetzt auch für die Figur in der dritten Staffel. Das ist ein simpler, unaufgeregter und geschickter Umgang mit der Angelegenheit und offenbar auch im Sinne von Elliot Page.

Zumindest hat der Schauspieler selbst ein Foto der Figur gepostet, das offenbar aus der kommenden, dritten Staffel stammt. Es wurde von Netflix retweetet und auch „Umbrella Academy“-Autor Gerard Way hat bereits eine Art Willkommens-Post mit dem Bild geteilt.

Dürfen wir vorstellen? Viktor Hargreeves:

Die Figur Viktor Hargreeves soll während der dritten Staffel von „Umbrella Academy“ ebenfalls ihr Coming-Out als trans Person haben. Damit wäre auch endlich geklärt, wie Netflix und die Serie mit dem Coming-Out von Elliot Page umgehen und ob sich das Ganze überhaupt auf die Story auswirkt. So lässt sich die Transition wahrscheinlich am besten und natürlichsten erklären, sofern das überhaupt getan werden muss.

Die Reaktionen fallen positiv aus: Die meisten Fans scheinen sehr angetan davon zu sein, wie mit der Transition und dem Coming-Out umgegangen wird. Das trägt natürlich auch zur Sichtbarmachung und Repräsentation von trans Personen bei, und zwar mit großer Reichweite. Noch sehr viel mehr zum Thema könnt ihr übrigens hier lesen:

Wann kommt Staffel 3? „The Umbrella Academy“ kehrt am 22. Juni 2022 mit der dritten Season auf Netflix zurück. Was sich sonst alles in der Story von Staffel 3 abspielt, wurde noch nicht verraten. Fest steht aber bereits, dass uns 10 Folgen erwarten, die alle gleichzeitig an den Start gehen.