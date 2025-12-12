Clair Obscur triumphiert – Game of the Year 2025 bei Game Awards gefeiert

Die Game Awards 2025 sind Geschichte – und was für ein Abend es war! Am 11. Dezember 2025 wurden im Peacock Theater in Los Angeles die besten Videospiele des Jahres ausgezeichnet. Gastgeber Geoff Keighley präsentierte eine emotionale Show, die seinem verstorbenen Vater gewidmet war und mit spektakulären Trailern, Premieren und einem starken Fokus auf kreative Vielfalt glänzte.

Mit 13 Nominierungen trat Clair Obscur: Expedition 33 als klarer Favorit an – ein Rekord in der Geschichte des Events – und konnte tatsächlich in gleich mehreren Kategorien triumphieren.

Alle Gewinner der Game Awards 2025

Wer hat den prestigeträchtigen Titel Game of the Year gewonnen? Der Titel Game of the Year ging an Clair Obscur: Expedition 33. Das atmosphärisch dichte Rollenspiel überzeugte mit innovativer Erzählweise, künstlerischer Gestaltung und emotionaler Tiefe.

Hier sind alle Gewinner der wichtigsten Kategorien:

Game of the Year: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Best Game Direction: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Best Narrative: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Best Art Direction: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Best Score and Music: Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong Best Audio Design: Battlefield 6

Battlefield 6 Best Performance: Jennifer English (Clair Obscur: Expedition 33)

Jennifer English (Clair Obscur: Expedition 33) Games for Impact: South of Midnight

South of Midnight Innovation in Accessibility: Doom: The Dark Ages

Doom: The Dark Ages Best Ongoing Game: No Man’s Sky

No Man’s Sky Best Community Support: Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 Best Independent Game: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Best Debut Indie Game: Blue Prince

Blue Prince Best Mobile Game: Umamusume: Pretty Derby

Umamusume: Pretty Derby Best Action Game: Hades 2

Hades 2 Best Role-Playing Game: Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2 Best Fighting Game: Fatal Fury: City of the Wolves

Fatal Fury: City of the Wolves Best Family Game: Donkey Kong Bananza

Donkey Kong Bananza Best Multiplayer Game: Split Fiction

Split Fiction Content Creator of the Year: MoistCr1TiKaL

MoistCr1TiKaL Best Esports Game: Counter-Strike 2

Counter-Strike 2 Best Esports Athlete: Chovy

Chovy Best Esports Team: Team Vitality

Team Vitality Best Adaptation: The Last of Us Season 2

The Last of Us Season 2 Most Anticipated Game: Grand Theft Auto 6

Ein Abend voller Überraschungen

Welche Indie-Titel konnten besonders glänzen? Neben dem dominanten Clair Obscur: Expedition 33 konnten auch andere kleinere Produktionen punkten. So wurde Blue Prince als bestes Debütspiel ausgezeichnet und South of Midnight erhielt die Auszeichnung in der Kategorie Games for Impact.

Die Vielfalt der ausgezeichneten Spiele zeigt, wie stark sich die Branche weiterentwickelt hat – sowohl technisch als auch narrativ. Besonders auffällig war die starke Präsenz von Indie-Games in Hauptkategorien, was einen spannenden Trend für kommende Jahre andeutet.

Große Emotionen und ein Blick in die Zukunft

Was wurde neben den Preisen noch enthüllt? Begleitet wurde die Show von zahlreichen Premieren und Trailer-Reveals. Highlights waren unter anderem neue Infos zu Resident Evil Requiem, Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, das neue Projekt von Jonathan Blow, sowie ein mysteriöser Teaser zur Fortsetzung der Divinity-Reihe.

Für Überraschung sorgte ein Teaser in Form einer Statue in der Mojave-Wüste, der bereits im Vorfeld für Spekulationen sorgte. Insgesamt wurde klar: Die Game Awards 2025 waren nicht nur eine Ehrung vergangener Leistungen, sondern auch ein Ausblick auf das, was Spielerinnen und Spieler 2026 erwartet.

Ein bedeutendes Jahr für die Gaming-Welt

Warum gelten die Game Awards 2025 als Wendepunkt? Nie zuvor war der Anteil an Indie-Titeln unter den Hauptkandidaten so hoch wie in diesem Jahr. Mit dem Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33, Hollow Knight: Silksong und Blue Prince zeigt sich ein wachsender Wunsch nach kreativer Freiheit, künstlerischem Ausdruck und emotionalem Storytelling jenseits der AAA-Formel.

Geoff Keighley und sein Team haben es geschafft, ein Gleichgewicht zwischen Award-Show und Trailer-Fest zu schaffen – und dabei die Seele des Mediums zu würdigen: die Menschen dahinter. Entwickler, Künstler, Schauspieler und Fans haben gemeinsam ein Jahr gefeiert, das in Erinnerung bleiben wird.

Was sagst du zu den Gewinnern der Game Awards 2025? Gab es für dich Überraschungen oder fehlte deiner Meinung nach ein Spiel in der Liste? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!