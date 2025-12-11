Clair Obscur räumt 2025 bei den Game Awards ab – Ein neuer Indie-Trend?

Die Game Awards 2025 fanden am 11. Dezember 2025 im Peacock Theater in Los Angeles statt und wurden weltweit live übertragen. Gastgeber Geoff Keighley präsentierte erneut die Show, die mittlerweile zum zwölften Mal veranstaltet wurde. Dieses Jahr sorgte vor allem ein Spiel für Schlagzeilen: Clair Obscur: Expedition 33 führte mit insgesamt 13 Nominierungen das Feld an – ein Rekord in der Geschichte der Preisverleihung.

Die Veranstaltung honoriert nicht nur große AAA-Titel, sondern bot 2025 auch Independent-Games eine starke Bühne. Drei der sechs nominierten Titel für das Spiel des Jahres stammten aus der Indie-Szene, was einen bemerkenswerten Trendwechsel in der Branche signalisiert.

Die wichtigsten Gewinner der Game Awards 2025

Wer hat das Spiel des Jahres gewonnen? Der begehrteste Preis – Spiel des Jahres – ging an Clair Obscur: Expedition 33. Das Spiel überzeugte mit seiner künstlerischen Vision und starken Erzählweise.

Auch in weiteren Kategorien war Clair Obscur erfolgreich. Besonders die Darbietung von Jennifer English wurde hervorgehoben – sie erhielt den Preis für die Beste Performance.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Preisträger im Überblick

Welche Spiele gewannen in den Hauptkategorien? Hier sind die Gewinner der wichtigsten Auszeichnungen:

Kategorie Gewinner Spiel des Jahres Clair Obscur: Expedition 33 Beste Spielregie Clair Obscur: Expedition 33 Bestes Narrativ Clair Obscur: Expedition 33 Beste künstlerische Gestaltung Clair Obscur: Expedition 33 Bester Soundtrack Hollow Knight: Silksong Beste Audio-Design Clair Obscur: Expedition 33 Beste Performance Jennifer English (Clair Obscur: Expedition 33) Games for Impact South of Midnight Innovation in Barrierefreiheit Doom: The Dark Ages Bester Indie-Titel Clair Obscur: Expedition 33 Bestes Debüt-Indie-Spiel Blue Prince Bester Action-Titel Hades 2 Bestes Familienspiel Donkey Kong Bananza Bestes eSports-Spiel Counter-Strike 2 Beste Serienadaption The Last of Us – Staffel 2 Meist erwartetes Spiel Grand Theft Auto 6

Indie-Spiele auf dem Vormarsch

Warum sind Indie-Spiele dieses Jahr so stark vertreten? Gleich drei Indie-Titel – darunter Clair Obscur: Expedition 33, Hollow Knight: Silksong und Hades 2 – standen in der Kategorie Spiel des Jahres zur Wahl. Das zeigt eindrucksvoll, wie sehr sich die Branche öffnet und kleinere Studios mit kreativen Konzepten überzeugen können.

Der Erfolg von Clair Obscur, das sowohl in Hauptkategorien als auch als Indie-Titel abräumte, unterstreicht diesen Wandel deutlich.

Show, Streaming und Premieren

Was war neu bei der Show 2025? Zum ersten Mal wurde die Show auch über Amazon Prime Video gestreamt. Außerdem gab es technische Verbesserungen wie eine 2K-Übertragung auf Twitch. Zusätzlich wurden neue Spiele wie Resident Evil Requiem oder Exodus angekündigt, ebenso wie ein Teaser für ein neues Spiel der Divinity-Reihe.

Die Mischung aus Preisverleihungen und Weltpremieren wurde erneut bewusst inszeniert, um sowohl Core-Gamer als auch das breitere Publikum zu begeistern.

Ein starkes Jahr für kreative Vielfalt

Was sagen die Game Awards 2025 über die Zukunft der Branche? Die Preisverleihung 2025 zeigt, dass originelle Ideen, emotionale Erzählungen und künstlerische Ambitionen bei Publikum und Jury gleichermaßen Anklang finden. Der Erfolg von Independent-Studios, die sich gegen etablierte Marken durchsetzen konnten, spricht für ein wachsendes Interesse an neuen Perspektiven im Gaming.

Was hältst du von den Gewinnern der Game Awards 2025? Hättest du andere Favoriten gekürt? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!