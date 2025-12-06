Neues Star Wars-Spiel bei Game Awards 2025 erwartet – mögliche Titel enthüllt

Ein neues Star Wars-Spiel könnte bei den Game Awards 2025 enthüllt werden – das behauptet ein aktueller, viel diskutierter Leak. Doch eines ist jetzt schon sicher: Es handelt sich laut Quelle weder um Star Wars Zero Company noch um Star Wars Eclipse. Damit rücken gleich mehrere andere Projekte in den Fokus, die für einen großen Auftritt infrage kommen könnten.

Ein überraschender Star Wars-Titel im Anflug

Was wissen wir über die potenzielle Enthüllung? Laut einem Beitrag von Kurakasis auf X (ehemals Twitter), der später auf Reddit geteilt wurde, soll die Ankündigung eines neuen Star Wars-Spiels „sehr bald“ erfolgen. Obwohl das Event nicht explizit genannt wurde, liegt der Zeitpunkt nahe: Die Game Awards 2025 finden am 11. Dezember 2025 im Peacock Theater in Los Angeles statt und bieten damit die perfekte Bühne für eine solche Enthüllung.

Kurakasis erwähnte zwar nicht direkt die Game Awards, doch die Branche spekuliert stark, dass genau dort der große Moment kommen könnte. Mit dem Event, das dieses Jahr unter anderem über Amazon Prime Video und in 2K-Auflösung auf Twitch gestreamt wird, wäre die Reichweite für eine Star Wars-Ankündigung optimal.

Drei heiße Kandidaten für den großen Auftritt

Welche Spiele kommen überhaupt infrage? Da Zero Company und Eclipse ausgeschlossen wurden, bleiben vor allem drei Projekte übrig, die realistisch angekündigt werden könnten:

Star Wars Jedi 3 von Respawn Entertainment

von Respawn Entertainment Knights of the Old Republic Remake von Saber Interactive

von Saber Interactive Amy Hennigs bisher namenloses Star Wars-Game von Skydance New Media

Respawn könnte den nächsten Jedi-Titel zeigen

Warum ist Star Wars Jedi 3 ein logischer Kandidat? Die Reihe rund um Cal Kestis gilt als eine der erfolgreichsten Star Wars-Spielserien der letzten Jahre. Nach Jedi: Fallen Order (2019) und Jedi: Survivor (2023) wurde der dritte Teil im September 2024 offiziell bestätigt. Zwischen Teil 1 und 2 lagen vier Jahre – ein ähnlicher Zeitplan würde Teil 3 für 2027 realistisch machen.

Ein erster Teaser oder ein Titel-Reveal auf den Game Awards 2025 wäre also durchaus im Rahmen. Selbst wenn das Spiel noch zwei Jahre entfernt ist, könnte EA mit einem kurzen Trailer die Vorfreude anheizen und den Release-Zeitraum eingrenzen.

Lebenszeichen vom KOTOR-Remake?

Wie wahrscheinlich ist ein Comeback des KOTOR-Remakes? Seit der ursprünglichen Ankündigung im Jahr 2021 war es still um das Remake des RPG-Klassikers. Die Entwicklung durch Saber Interactive verlief laut mehreren Berichten holprig, und viele Fans zweifelten bereits an der Fortsetzung des Projekts.

Ein neuer Trailer oder zumindest eine Bestätigung, dass das Spiel weiterentwickelt wird, wäre ein starkes Zeichen. Gerade weil es so lange ruhig war, könnte ein Re-Reveal auf den Game Awards emotionale Wirkung entfalten – und das Vertrauen der Community zurückgewinnen.

Großer Auftritt für Amy Hennig?

Warum ist Hennigs Star Wars-Projekt so spannend? Amy Hennig, bekannt für ihre Arbeit an der Uncharted-Reihe, arbeitet seit 2022 an einem neuen Star Wars-Spiel bei Skydance New Media. Obwohl bislang keinerlei Material gezeigt wurde, ist die Erwartungshaltung hoch – nicht zuletzt wegen ihres erzählerischen Talents.

Ein erster Trailer oder zumindest ein Titel würden sofort für Gesprächsstoff sorgen. Da große Shows traditionell für Erstenthüllungen genutzt werden, wäre ein Auftritt bei den Game Awards denkbar – vor allem, wenn man sich vom bisherigen Schweigen abheben will.

Die Spannung steigt Richtung Game Awards

Wie realistisch ist eine große Star Wars-Enthüllung? Trotz aller Spekulationen bleibt festzuhalten: Es handelt sich um ein unbestätigtes Gerücht. Kurakasis hat in der Vergangenheit zwar mehrfach korrekte Leaks geteilt, doch eine Garantie gibt es nicht. Dennoch ist die Vorfreude groß – allein die Möglichkeit lässt Fans hoffen.

Ein Star Wars-Reveal würde die ohnehin hochkarätige Show zusätzlich aufwerten. Immerhin sind für den 11. Dezember bereits mehrere große Trailer angekündigt, darunter auch neues Material zum Spiel Exodus. Ein Auftritt der weit, weit entfernten Galaxis würde perfekt ins Line-up passen.

Was meinst du: Welches Star Wars-Spiel wird bei den Game Awards 2025 gezeigt – wenn überhaupt? Schreib es gerne in die Kommentare!