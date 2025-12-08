Neues Star Wars-Spiel bei Game Awards 2025 – KOTOR-Remake erwartet?

Die Gerüchteküche rund um die Game Awards 2025 brodelt: Ein neuer Star Wars-Titel soll dort enthüllt werden – und laut Leaks könnte es sich dabei um ein Spiel handeln, dessen Titel mit The Old Republic endet. Sofort entbrannte in der Community ein hitziger Diskurs: Meint das BioWares laufendes MMO Star Wars: The Old Republic – oder doch das sagenumwobene Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR)?

Was steckt hinter dem Gerücht?

Wie kam die Diskussion um The Old Republic überhaupt auf? Der bekannte Leaker Kurakasis hatte über X (ehemals Twitter) geteilt, dass ein neues Star-Wars-Spiel bei den Game Awards angekündigt werde – und dass der Titel angeblich mit The Old Republic endet. Diese Formulierung sorgte für Spekulationen, da sie sowohl auf das MMORPG Star Wars: The Old Republic von BioWare als auch auf das Remake von Knights of the Old Republic zutreffen könnte.

Besonders heiß gehandelt wird das KOTOR-Remake, das 2021 angekündigt und seither von Entwicklerwechseln und Funkstille geplagt wurde. Zuletzt wurde bekannt, dass Saber Interactive die Entwicklung übernommen hat, nachdem Aspyr die Arbeiten abgab. Der letzte offizielle Auftritt des Spiels liegt inzwischen über vier Jahre zurück – ein Re-Reveal bei den Game Awards wäre also ein logischer nächster Schritt.

Welche Projekte sind aktuell im Gespräch?

Welche Star-Wars-Spiele könnten bei den Game Awards auftauchen? Neben KOTOR und dem BioWare-MMO kursieren noch weitere Namen: Etwa Star Wars Jedi 3, ein Nachfolger zu Survivor, sowie das noch titellose Projekt von Amy Hennig. Auch ein Total War: Star Wars ist seit längerem in der Gerüchteküche – eventuell sogar mit Setting zur alten Republik. Doch ein solcher Titel wurde zuletzt nicht einmal beim 25-jährigen Jubiläum der Total-War-Reihe gezeigt, was Zweifel aufkommen lässt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Die offizielle Bestätigung fehlt bislang. Doch ein Spiel mit dem Titelzusatz „The Old Republic“ legt nahe, dass entweder das MMO neuen Content erhält – oder das KOTOR-Remake endlich aus der Versenkung zurückkehrt.

Was spricht für das KOTOR-Remake?

Warum gehen viele Fans vom Knights-of-the-Old-Republic-Remake aus? Seit der Ankündigung 2021 ist es still um das Remake geworden. Doch laut mehreren Berichten ist das Projekt nicht eingestellt, sondern weiterhin in Arbeit – aktuell bei Saber Interactive. Ein Lebenszeichen auf der großen Bühne der Game Awards wäre der perfekte Zeitpunkt, um wieder Vertrauen bei den Fans aufzubauen.

Ein Re-Reveal könnte auch mit Gameplay oder einem neuen Trailer ausgestattet sein. Die Fangemeinde ist hungrig – schließlich gilt das Original von 2003 als eines der besten Star-Wars-Spiele aller Zeiten. Die Mischung aus RPG, Entscheidungssystem und Lichtschwertkämpfen war damals revolutionär.

Wie war das Originalspiel aufgebaut?

Was machte Knights of the Old Republic so besonders? Das ursprüngliche KOTOR wurde von BioWare entwickelt und erschien 2003. Es spielte rund 4000 Jahre vor den Filmen der Skywalker-Saga. Spieler schlüpften in die Rolle eines amnesischen Helden, der sich seinem Schicksal als Jedi (oder Sith) stellen muss. Die Geschichte führte über verschiedene Planeten, mit Gefährten, Entscheidungen und einem starken Fokus auf Rollenspielmechaniken.

Das Spiel basierte auf dem d20-Regelsystem von Dungeons & Dragons. Es bot rundenbasiertes Kampfgeschehen, ein Licht- und Dunkelheits-Ausrichtungssystem und umfangreiche Möglichkeiten zur Lichtschwertanpassung. Diese Features machten es zu einem Meilenstein der frühen 2000er.

Wie unterscheidet sich das MMO von KOTOR?

Was ist Star Wars: The Old Republic und wie steht es um das Spiel? Das 2011 erschienene MMO Star Wars: The Old Republic wird heute von Broadsword weiterentwickelt. Es erhält regelmäßig neue Inhalte und Erweiterungen. Einige Fans spekulieren, dass es sich bei der TGA-Ankündigung um eine neue Erweiterung oder sogar eine Konsolenfassung handeln könnte.

Doch fraglich bleibt, ob ein Update für ein 14 Jahre altes MMO wirklich als große Überraschung bei den Game Awards geeignet wäre. Die Plattform bietet normalerweise Premieren oder spektakuläre Comebacks – ein weiterer Grund, warum viele auf das KOTOR-Remake tippen.

Was sagen die Spieler?

Wie reagiert die Community auf den Leak? Die Spekulationen überschlagen sich. Während einige mit einem vorsichtigen „abwarten“ reagieren, hoffen viele auf ein Comeback des KOTOR-Remakes. Der Hashtag #KOTORRemake trendete zuletzt wieder auf sozialen Plattformen, und viele fordern ein ehrliches Update zum Stand des Projekts.

Andere wiederum wünschen sich eine ganz neue IP oder zumindest etwas, das frischen Wind in das Star-Wars-Gaminguniversum bringt. Das zeigt: Die Erwartungen an die Game Awards 2025 sind hoch – und Star Wars steht im Zentrum der Hoffnung.

Was wäre der ideale Ausgang?

Was würden Fans sich am meisten wünschen? Eine Rückkehr von Revan, Bastila Shan und Co. in zeitgemäßer Grafik, mit überarbeitetem Kampfsystem und modernen Komfortfunktionen – das ist der Traum vieler. Der Mythos rund um das KOTOR-Remake lebt vor allem von Nostalgie, aber auch vom Wunsch, diese epische Geschichte mit heutigen Mitteln neu zu erleben.

Ob sich dieser Traum bald erfüllt, wird sich spätestens am 12. Dezember 2025 zeigen, wenn die Game Awards steigen. Dort werden wir erfahren, ob der Zusatz „The Old Republic“ tatsächlich für ein legendäres Comeback steht – oder nur für ein weiteres Kapitel im MMO.

Was denkst du? Wäre ein KOTOR-Remake die richtige Überraschung für die Game Awards? Oder erwartest du etwas ganz anderes? Diskutiere mit uns in den Kommentaren!