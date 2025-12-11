Live-Ticker – The Game Awards: Das sind die Gewinner 2025 (zuletzt aktualisiert: 11.12., 20:53 Uhr)

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier findet ihr alle News, Trailer, Gewinner und Überraschungen der Game Awards 2025 in Echtzeit.

20:59 Uhr – So funktionieren die Startzeiten bei den Game Awards

Rund um die Game Awards kommt es jedes Jahr zu etwas Verwirrung, weil mehrere Startzeiten kommuniziert werden. Die Auflösung ist simpel: Die Show besteht aus drei Teilen, die zeitlich versetzt beginnen.

Der Ablauf sieht üblicherweise so aus:

Livestream-Aktivierung : Der offizielle Stream wird meist rund eine Stunde vorher online gestellt. Zuschauer sehen dann bereits einen Countdown oder eine Warte-Lobby.

: Der offizielle Stream wird meist online gestellt. Zuschauer sehen dann bereits einen Countdown oder eine Warte-Lobby. Pre-Show : Etwa 30 Minuten vor der Hauptshow startet die Pre-Show. Hier werden oft erste kleinere Awards verliehen und kurze Trailer gezeigt.

: Etwa startet die Pre-Show. Hier werden oft erste kleinere Awards verliehen und kurze Trailer gezeigt. Hauptshow: Die große Verleihung beginnt pünktlich um 02:00 Uhr (MEZ) und enthält die wichtigsten Kategorien, Gäste und Weltpremieren.

Damit ist klar: Auch wenn Streaming-Plattformen eine frühere Zeit angeben, beginnt das eigentliche Programm erst mit der Pre-Show – und die Hauptshow folgt kurz danach.

20:48 Uhr – Livestream bereits auf YouTube & Twitch verfügbar

Wo kann ich mir die Game Award anschauen? Der offizielle Livestream der Game Awards ist inzwischen auf YouTube und Twitch sichtbar. Zwar läuft die Show (bzw. der Countdown) erst ab 01:00 Uhr (MEZ), aber der Stream ist bereits online und Zuschauer können den Countdown verfolgen. Ideal, um direkt zum Start dabei zu sein.

20:47 Uhr – Erste Leaks behaupten: Mindestens 12 Weltpremieren geplant

Mehrere Branchen-Insider berichten, dass Geoff Keighley auch in diesem Jahr wieder auf „zweistellige Premiere-Anzahl“ setzt. Hinweise deuten auf mindestens 12 neue Reveal-Trailer hin, darunter mindestens eine komplett neue IP.

20:44 Uhr – Soundtrack-Proben im Peacock Theater beendet

Laut Berichten aus Los Angeles haben die Musiker vor Ort ihre Soundchecks abgeschlossen. Traditionell treten bei den Game Awards mehrere Musiker live auf – darunter oft Orchester, Vocalists oder bekannte Gaming-Komponisten.

20:43 Uhr – Community wettet auf GOTY-Sieger

Auf Reddit und X (Twitter) laufen die Fan-Voting-Threads heiß. Die meisten Stimmen gehen aktuell an:

Clair Obscur: Expedition 33

Hollow Knight: Silksong

Hades 2

Der Wettbewerb scheint auch in diesem Jahr extrem knapp zu werden.

20:42 Uhr – Countdown läuft!

Die Game Awards 2025 starten heute Nacht in der Nacht vom 11. auf den 12. Dezember um ca. 02:00 Uhr (MEZ). Bereits etwa 30 Minuten vor der Hauptshow beginnt die Pre-Show, die erste Eindrücke, kleinere Awards und Trailer enthalten dürfte.

20:30 Uhr – Erwartete Highlights der Show

Zu den am meisten erwarteten Momenten gehören laut Vorabberichten exklusive Trailer, Premieren und große Gewinner – etwa in der Kategorie Game of the Year. Studiomitglieder und Hosts wie Geoff Keighley werden durch den Abend führen.

Game Awards 2025 – Nominierungen, Kategorien & alle Infos vor der Show

Die Nominierungen für die Game Awards 2025 wurden kürzlich von Gastgeber Geoff Keighley bekannt gegeben. Das Event findet am 11. Dezember 2025 im Peacock Theater in Los Angeles statt und gehört zu den wichtigsten Gaming-Veranstaltungen des Jahres. Millionen von Zuschauern weltweit verfolgen die Show live, um zu sehen, welche Spiele ausgezeichnet werden – und welche Weltpremieren und Trailer präsentiert werden.

Mit den diesjährigen Nominierungen zeigt sich erneut die enorme Vielfalt der Spielelandschaft. Von atmosphärischen Indie-Titeln bis hin zu AAA-Blockbustern ist alles dabei.

Die heiß erwarteten GOTY-Nominierungen 2025

In der prestigeträchtigen Kategorie „Spiel des Jahres“ (Game of the Year 2025) treten mehrere Schwergewichte gegeneinander an:

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverance 2

Besonders Clair Obscur: Expedition 33 gilt laut frühen Einschätzungen als einer der Favoriten. Gleichzeitig sorgte die Community für Gesprächsstoff, als Streamer Shroud öffentlich dazu aufrief, für ARC Raiders zu stimmen, obwohl es nicht offiziell nominiert ist.

Alle wichtigen Kategorien & Nominierten der Game Awards 2025

Nachfolgend findest du eine Übersicht der wichtigsten Kategorien mit ihren jeweiligen Nominees. Diese Tabelle eignet sich hervorragend für SEO, da sie Google klare Strukturen und Schlagworte liefert.

Nominierungen 2025 – Übersicht

Kategorie Nominiert Spiel des Jahres (GOTY) Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, Hades 2, Hollow Knight: Silksong, Kingdom Come: Deliverance 2 Beste Spielregie Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yotei, Hades 2, Split Fiction Bestes Narrativ Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yotei, Kingdom Come: Deliverance 2, Silent Hill f Beste künstlerische Leitung Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yotei, Hades 2, Hollow Knight: Silksong Beste Musik / Score Hollow Knight: Silksong, Hades 2, Clair Obscur: Expedition 33, Ghost of Yotei, Death Stranding 2: On the Beach Bestes Audio-Design Battlefield 6, Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yotei, Silent Hill f

Neue Trends & Entwicklungen bei den Game Awards 2025

Die Game Awards 2025 spiegeln stark wider, wohin sich moderne Spieleentwicklung bewegt. Besonders im Fokus stehen:

Innovation in Accessibility

Diese Kategorie hebt Spiele hervor, die Barrierefreiheit vorbildlich umsetzen. Nominiert wurden u. a.:

Assassin’s Creed Shadows

South of Midnight

Games for Impact

Titel, die gesellschaftliche Themen ansprechen oder emotional besonders stark sind. Die Vielfalt zeigt: Gaming bleibt nicht nur Unterhaltung, es setzt zunehmend kulturelle Themen, Kunst und Innovation in den Mittelpunkt.

Ausblick: Welche Spiele könnten 2026 dominieren?

Schon jetzt werfen die Game Awards ihren Schatten auf die wichtigsten Releases von 2026 voraus. Besonders im Fokus:

Resident Evil Requiem

Grand Theft Auto 6

Diese Spiele gehören zu den meist erwarteten Releases des kommenden Jahres und könnten die Awards 2026 maßgeblich prägen.

Die Game Awards 2025 werden also nicht nur ein Rückblick auf die Highlights dieses Jahres, sondern auch ein spannender Blick in die Zukunft der Branche.