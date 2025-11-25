Charlie Cox lobt Motion-Capture-Star für Game-Awards-Nominierung 2025

Charlie Cox, bekannt für seine Rolle als Daredevil, hat kürzlich über seine Nominierung bei den Game Awards 2025 für seine Arbeit in Clair Obscur: Expedition 33 gesprochen. Während eines Events im November 2025 betonte Cox, dass der wahre Verdienst für seine Darstellung des Charakters Gustave dem Motion-Capture-Schauspieler Maxence Cazorla gebühre. Cox, der als einer von drei Schauspielern für die Kategorie Beste Performance nominiert ist, erklärte, dass seine Stimme nur ein Teil des Prozesses war, der Gustave zum Leben erweckte.

Clair Obscur: Expedition 33 und seine Erfolge

Worum geht es in Clair Obscur: Expedition 33? Dieses Rollenspiel, entwickelt von dem französischen Studio Sandfall Interactive, spielt in einer dunklen Belle-Époque-Fantasiewelt. Die Geschichte dreht sich um die Mitglieder der Expedition 33, die die mysteriöse Gestalt der Paintress aufhalten wollen. Diese verursacht das jährliche Gommage, bei dem Menschen ab einem bestimmten Alter ausgelöscht werden, das immer weiter sinkt.

Das Spiel kombiniert rundenbasierte Mechaniken mit Echtzeit-Elementen und erhielt viel Lob für seine narrative Tiefe, die künstlerische Gestaltung und das Gameplay. Seit seiner Veröffentlichung am 24. April 2025 hat das Spiel über fünf Millionen Einheiten verkauft und wurde für zwölf Auszeichnungen bei den Game Awards nominiert.

Die Bedeutung von Motion Capture in Videospielen

Wie wichtig ist Motion Capture für die Charakterdarstellung? Laut Cox ist die Leistung von Maxence Cazorla, der als Motion-Capture-Darsteller von Gustave fungierte, entscheidend für die Authentizität des Charakters. Motion Capture ermöglicht es Entwicklern, die körperlichen Bewegungen eines Schauspielers digital zu erfassen und auf virtuelle Charaktere zu übertragen, was zu realistischeren und ausdrucksstärkeren Darstellungen führt.

In Expedition 33 hat Cazorla nahezu alle Bewegungen von Gustave übernommen, was Cox dazu veranlasste, das Lob für die Darbietung mit ihm zu teilen. Diese Technik wird immer häufiger in der Spieleindustrie eingesetzt, um den Spielern immersivere Erlebnisse zu bieten.

Charlie Cox und seine Zukunftspläne

Was plant Charlie Cox als Nächstes? Cox wird in der zweiten Staffel von Daredevil: Born Again zu seiner Rolle als Daredevil zurückkehren, die am 4. März 2026 auf Disney+ Premiere feiert. Darüber hinaus hat er angedeutet, dass er sich auf seine zukünftigen Projekte im Bereich der Videospiele freut.

Interessanterweise erwähnte Cox, dass er sich erst kürzlich eine Spielekonsole zulegen musste, um Clair Obscur: Expedition 33 zu spielen, und bemerkte, wie weit die Grafik seit seinen letzten Spielerfahrungen mit Super Mario 64 fortgeschritten ist.

