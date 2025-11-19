The Game Awards 2025 – Die Nominierungen

Die Nominierungen für die Game Awards 2025 wurden kürzlich von Gastgeber Geoff Keighley bekannt gegeben, und die Spannung steigt, da das Event am 11. Dezember 2025 im Peacock Theater in Los Angeles stattfinden wird. Diese Veranstaltung ist ein Highlight für Gamer weltweit, da sie sowohl die besten Titel des Jahres feiert als auch exklusive Einblicke in kommende Spiele bietet.

Die heiß erwarteten Nominierungen

Welche Spiele sind im Rennen um die höchste Auszeichnung? In der Kategorie Spiel des Jahres treten einige der größten Namen der Gaming-Welt gegeneinander an. Zu den Nominierten gehören:

Diese Spiele haben im Laufe des Jahres erheblich an Popularität gewonnen und bieten eine Vielfalt an Genres und Spielerlebnissen.

Besonders Clair Obscur: Expedition 33 hat sich als Favorit bei vielen Fans herauskristallisiert, obwohl es nicht die Unterstützung aller prominenten Persönlichkeiten der Gaming-Szene hat. Der bekannte Streamer Shroud hat seine Community aufgerufen, stattdessen für ARC Raiders zu stimmen.

Die nominierten Kategorien im Überblick

Welche Kategorien gibt es bei den Game Awards 2025? Neben dem prestigeträchtigen „Spiel des Jahres“ gibt es zahlreiche weitere Kategorien, in denen Spiele für ihre herausragenden Leistungen anerkannt werden. Diese umfassen unter anderem „Beste Spielregie“, „Bestes Narrativ“ und „Beste künstlerische Leitung“.

Hier ein Überblick über die wichtigsten Kategorien und ihre Nominierten.

Kategorie Nominiert Spiel des Jahres Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, Hades 2, Hollow Knight: Silksong, Kingdom Come: Deliverance 2 Beste Spielregie Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yotei, Hades 2, Split Fiction Bestes Narrativ Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yotei, Kingdom Come: Deliverance 2, Silent Hill f Beste künstlerische Leitung Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yotei, Hades 2, Hollow Knight: Silksong Beste Musik Hollow Knight: Silksong, Hades 2, Clair Obscur: Expedition 33, Ghost of Yotei, Death Stranding 2: On the Beach Bestes Audio-Design Battlefield 6, Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yotei, Silent Hill f

Neue Trends und Entwicklungen

Was sind die großen Trends bei den Game Awards 2025? Neben den altbekannten Kategorien gibt es auch einige neue Trends. Die Kategorie „Innovation in Accessibility“ hebt Spiele hervor, die sich durch besondere Zugänglichkeitsfeatures auszeichnen. Zudem gibt es die Kategorie „Games for Impact“, die Spiele anerkennt, die gesellschaftliche oder kulturelle Themen aufgreifen.

Einige der bemerkenswerten Nominierungen in diesen Kategorien sind Assassin’s Creed Shadows und South of Midnight. Diese Spiele haben gezeigt, wie wichtig es ist, dass Spiele für alle Spieler zugänglicher werden.

Die Vorfreude auf kommende Highlights

Welche Titel erwarten Gamer im Jahr 2026? Auch wenn die Game Awards im Dezember stattfinden, werfen sie bereits einen Blick auf das kommende Jahr. Zu den am meisten erwarteten Titeln gehören Resident Evil Requiem und Grand Theft Auto 6, die beide für 2026 geplant sind. Diese Spiele versprechen, die Messlatte für zukünftige Veröffentlichungen noch höher zu legen.

Die Game Awards 2025 werden nicht nur ein Fest der gegenwärtigen Gaming-Kultur, sondern auch ein Vorgeschmack auf die Zukunft sein. Fans können sich auf eine spannende Show mit vielen Überraschungen freuen.

Was denkst du über die Nominierten der Game Awards 2025? Teile deine Gedanken und Vorhersagen in den Kommentaren!