Xbox Sale 2025: Über 100 reduzierte Spiele, bis zu 95 % Rabatt auf Top-Titel

Mit dem Start der Game Awards 2025 hat Xbox einen riesigen Sale im eigenen Store gestartet. Über 100 Spiele, darunter zahlreiche Nominierte, sind bis zum 17. Dezember 2025 stark reduziert. Rabatte reichen dabei von 20 % bis zu beeindruckenden 95 %.

Für dich ist das die perfekte Gelegenheit, aktuelle Top-Titel sowie viele Klassiker zum Schnäppchenpreis zu ergattern. Besonders im Fokus stehen Spiele, die bei den diesjährigen Game Awards in verschiedenen Kategorien nominiert sind – darunter einige brandneue Highlights.

Große Namen zum kleinen Preis

Welche Game Awards 2025 Nominierten sind im Angebot? Unter den reduzierten Titeln befinden sich zahlreiche Nominierte wie Split Fiction (u. a. Bestes Multiplayer-Spiel), Monster Hunter Wilds (Bestes Rollenspiel) oder South of Midnight (Games for Impact, Innovation in Accessibility). Auch Spiele wie EA Sports FC 26, Shinobi: Art of Vengeance und F1 25 sind Teil der Aktion.

Damit kannst du dir jetzt selbst einen Eindruck verschaffen, warum diese Titel in ihren Kategorien herausragen – und das zu einem Bruchteil des Originalpreises.

Preise der Highlights im Überblick

Wie viel kosten die beliebtesten Spiele im Sale? Hier findest du eine Übersicht ausgewählter Angebote:

Spiel Preis EA Sports FC 26 (Standard/Ultimate) 34,99 € / 49,99 € Monster Hunter Wilds 38,49 € South of Midnight (Standard/Premium) 29,99 € / 37,49 € Split Fiction 39,99 € Shinobi: Art of Vengeance 20,99 € F1 25 (Standard/Iconic) 34,99 € / 44,99 € The Outer Worlds 2 (Premium) 79,99 € A Plague Tale: Requiem 20,99 €

Klassiker und AAA-Titel stark reduziert

Welche bekannten Blockbuster sind ebenfalls im Angebot? Neben den Award-Nominierten findest du auch viele bekannte Spiele früherer Jahre in der Liste. Darunter Titel aus Serien wie Assassin’s Creed, Far Cry, Devil May Cry oder Red Dead Redemption.

Assassin’s Creed Valhalla – ab 11,99 €

Assassin’s Creed Odyssey – ab 8,99 €

Assassin’s Creed Origins – ab 5,99 €

Far Cry 6 – ab 11,99 €

Grand Theft Auto 5 – ab 9,99 €

Red Dead Redemption 2 – ab 19,99 €

Devil May Cry 5 – ab 7,49 €

Dragon’s Dogma 2 – 31,49 €

Auch aktuelle Spiele wie Star Wars Outlaws, Sid Meier’s Civilization 7 oder Hogwarts Legacy sind mit dabei. Die Preisnachlässe gelten auf verschiedene Editionen – achte beim Kauf darauf, ob du die Basisversion oder ein Upgrade auswählst.

Indie-Perlen für kleines Geld

Welche günstigen Geheimtipps lohnen sich besonders? Wenn du auf der Suche nach kreativen Indie-Spielen bist, wirst du in diesem Sale ebenfalls fündig. Viele Titel kosten weniger als 5 € – ideal für einen spontanen Spieleabend.

Broken Age – 2,24 €

Child of Light – ab 4,49 €

The Messenger – unter 5 €

Yoku’s Island Express – unter 5 €

Ori and the Blind Forest – 4,99 €

Ori and the Will of the Wisps – 7,49 €

XCOM 2 (Base Edition) – 3,00 € (95 % Rabatt)

Besonders XCOM 2 ist ein echtes Highlight für Sparfüchse: Mit 95 % Rabatt kostet das rundenbasierte Taktikspiel gerade einmal 3 €.

Wichtige Hinweise beim Kauf

Was solltest du vor dem Bezahlen beachten? In der langen Liste an Angeboten findest du auch zahlreiche Zusatzinhalte – von Season Passes über Deluxe-Upgrades bis hin zu kosmetischen Extras. Vergewissere dich vor dem Kauf, dass du nicht versehentlich nur ein Upgrade oder DLC ohne das Hauptspiel erwischst.

Beispiele für Add-ons im Sale sind unter anderem:

South of Midnight – Premium-Upgrade

The Outer Worlds 2 – Premium-Upgrade

Assassin’s Creed Valhalla – Season Pass

Resident Evil 7 biohazard – Season Pass

Jetzt zugreifen lohnt sich

Warum ist der Xbox Game Awards Sale 2025 so attraktiv? Mit über 100 reduzierten Spielen, einer riesigen Bandbreite von Genres und Preisklassen sowie zahlreichen aktuellen Titeln ist dieser Xbox-Sale eine der besten Gelegenheiten des Jahres, deine digitale Bibliothek zu erweitern. Ob AAA-Blockbuster oder Indie-Perle – hier ist für jeden etwas dabei.

Der Sale läuft noch bis zum 17. Dezember 2025 im offiziellen Xbox Store.

Welche Titel wirst du dir holen? Verrate es in den Kommentaren!