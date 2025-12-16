Neue PS Plus-Spiele im Dezember 2025 – Blockbuster und Klassiker dabei!

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und Sony liefert dir mit dem neuen Update für PlayStation Plus Extra und Premium im Dezember 2025 noch einmal ein echtes Highlight. Insgesamt neun neue Spiele sind ab sofort in Deutschland verfügbar – darunter große Blockbuster, charmante Indie-Games und ein Klassiker aus der PS2-Ära.

Neue Spiele im PS Plus Extra- und Premium-Katalog

Welche Titel sind jetzt neu in PS Plus Extra und Premium enthalten? Zum 16. Dezember 2025 erweitert Sony die beiden höheren Stufen seines Abodienstes um folgende Spiele:

Assassin’s Creed Mirage ( PS4 , PS5)

, PS5) Wo Long: Fallen Dynasty (PS4, PS5)

Planet Coaster 2 (PS5)

Cat Quest 3 (PS4, PS5)

LEGO Horizon Adventures (PS5)

PAW Patrol: Grand Prix (PS4, PS5)

PAW Patrol World (PS4, PS5)

Granblue Fantasy: Relink (PS5)

Soulcalibur 3 (PS2 – nur für Premium-Abonnenten)

Was macht die neuen Spiele besonders? Die Auswahl bietet eine gelungene Mischung aus familienfreundlichen Titeln und anspruchsvollen Actionspielen. Während du mit Assassin’s Creed Mirage in das Bagdad der Vergangenheit abtauchst oder dich in Wo Long: Fallen Dynasty einer brutalen Soulslike-Herausforderung stellst, kannst du mit Planet Coaster 2 deinen eigenen Freizeitpark entwerfen oder dich mit den Kleinen bei PAW Patrol vergnügen.

Koop-Optionen für die Feiertage

Welche der neuen Spiele unterstützen Multiplayer oder Koop? Gerade in der Weihnachtszeit lohnt ein Blick auf die Titel mit Mehrspielerfunktionen. Diese fünf Spiele kannst du zusammen mit Freunden oder Familie spielen:

Cat Quest 3 – lokaler Koop-Modus

PAW Patrol World – Koop für Kinder und Eltern

PAW Patrol: Grand Prix – Rennen für bis zu vier Spieler

Wo Long: Fallen Dynasty – Koop-Hilfe in Bosskämpfen

LEGO Horizon Adventures – Koop-Modus für zwei Spieler

Gibt es spezielle Highlights im Premium-Tier? Ja, besonders Nostalgiker dürfen sich freuen: Mit Soulcalibur 3 kehrt ein Klassiker der PS2-Ära zurück. Der Titel steht exklusiv für Premium-Abonnenten bereit und ist Teil des erweiterten Classic-Katalogs, den Sony seit der Neugestaltung von PS Plus im Jahr 2022 anbietet.

Was passiert mit auslaufenden Titeln?

Welche Spiele verlassen den PS Plus-Katalog im Dezember 2025? Leider musst du dich auch von einigen Spielen verabschieden. Am 16. Dezember 2025 wurden folgende 12 Titel aus dem Extra- und Premium-Katalog entfernt:

Battlefield 2042

Grand Theft Auto 3 – The Definitive Edition

Sonic Frontiers

Weitere neun ungenannte Titel

Wenn du eines dieser Spiele noch beenden wolltest, ist es jetzt zu spät – sie wurden bereits aus dem Angebot entfernt.

Auch Essential-Nutzer profitieren

Was war im Dezember 2025 für PS Plus Essential enthalten? Schon am 2. Dezember 2025 hat Sony fünf neue Spiele für die Essential-Stufe veröffentlicht – ungewöhnlich, denn normalerweise gibt es nur drei. Diese Titel können bis zum 5. Januar 2026 eingelöst werden:

Killing Floor 3

LEGO Horizon Adventures

Neon White

Synduality: Echo of Ada

The Outlast Trials

Alle Spiele bleiben in deiner Bibliothek, solange dein Abo aktiv ist.

Wachsender Erfolg von PS Plus

Wie hat sich PlayStation Plus seit dem Relaunch 2022 entwickelt? Seit der großen Umstrukturierung in drei Abo-Stufen (Essential, Extra und Premium) zählt PS Plus zu den beliebtesten Abo-Diensten im Gaming-Bereich. Besonders durch den Game-Katalog der Extra- und Premium-Stufen konnte Sony viele neue Nutzer gewinnen und sich stärker gegen Xbox Game Pass positionieren. Auch ehemalige PlayStation Now-Inhalte sind seit Juni 2022 vollständig im Premium-Tier integriert.

Deine Meinung ist gefragt

Welche der neuen PS Plus-Spiele wirst du zuerst ausprobieren? Oder trauerst du einem der entfernten Titel hinterher? Teile deine Gedanken gerne in den Kommentaren!