Voidtrain im Xbox Game Pass – Neues Survival-Crafting-Abenteuer jetzt spielen

Voidtrain hat seinen Weg in den Xbox Game Pass gefunden und bringt frischen Wind in die stetig wachsende Spielebibliothek des Dienstes. Dieses kooperative Überlebensspiel, das am 7. November 2025 offiziell die Early Access-Phase verlassen hat, ist bereits auf drei verschiedenen Xbox Game Pass-Tiers verfügbar: Ultimate, PC und Premium. Entwickelt von HypeTrain Digital, den Machern von Police Stories: The Academy, bietet Voidtrain ein faszinierendes Erlebnis im Bereich Survival-Crafting mit Basisbau in einem Science-Fiction-Setting. Ob alleine oder mit bis zu vier Freunden, dieses Spiel verspricht spannende Abenteuer.

Was macht Voidtrain besonders?

Warum solltest du Voidtrain ausprobieren? Das Spiel kombiniert Elemente des Überlebenskampfes und des Craftings in einer einzigartigen Welt, die aus einer Mischung von Sci-Fi und Steampunk besteht. Als Spieler steigst du auf einen mysteriösen Zug, der durch surreale Landschaften reist. Dabei gilt es, Ressourcen zu sammeln, den Zug auszubauen und sich gegen Feinde zu verteidigen. Die Möglichkeit, im Koop-Modus mit Freunden zu spielen, erhöht den Spaßfaktor erheblich, da Teamarbeit und Strategie entscheidend für das Überleben sind.

HypeTrain Digital hat mit Voidtrain ein Spiel geschaffen, das nicht nur durch seine Mechaniken überzeugt, sondern auch durch seine visuelle Darstellung. Die grafische Gestaltung ist detailreich und zieht dich sofort in die Welt des Spiels hinein. Besonders bemerkenswert ist, dass das Spiel von Anfang an für den Xbox Game Pass Premium verfügbar ist, was eine größere Zielgruppe anspricht.

Verfügbarkeit im Xbox Game Pass

Welche Änderungen bringt Voidtrain im Xbox Game Pass? Traditionell wurden 1.0-Veröffentlichungen zunächst nur für die PC- und Ultimate-Tiers des Game Pass zugänglich gemacht. Voidtrain bricht mit dieser Tradition und ist direkt auf dem Premium-Tier verfügbar. Diese Strategie könnte auf eine neue Richtung von Microsoft hindeuten, die es ermöglicht, mehr Spiele über verschiedene Abonnementstufen hinweg zu teilen. Diese Entscheidung dürfte besonders für Fans von Kooperationsspielen von Interesse sein, da sie Zugang zu einem breiteren Spektrum an Titeln erhalten.

Die Aufnahme von Voidtrain in den Xbox Game Pass ist ein weiterer Beweis für die kontinuierliche Erweiterung und Diversifizierung des Dienstes. Mit der Verfügbarkeit auf mehreren Plattformen – darunter Cloud, PC und Series X/S – haben Spieler mehr Flexibilität, wann und wie sie spielen möchten.

Weitere Neuzugänge im November 2025

Welche neuen Spiele kommen im November 2025 zum Xbox Game Pass? Neben Voidtrain werden im November sieben weitere Titel im Xbox Game Pass erwartet. Dazu gehört Call of Duty: Black Ops 7, das am 14. November 2025 als Day-One-Release erscheinen wird. Weitere spannende Titel sind Pigeon Simulator und Winter Burrow, die beide am 12. November verfügbar sein werden. Auch Lara Croft and the Temple of Osiris und Great God Grove werden ab dem 11. November zum Spielen bereitstehen.

Diese neuen Veröffentlichungen unterstreichen Microsofts Engagement, den Xbox Game Pass mit abwechslungsreichen und hochwertigen Spielen zu füllen. Egal, ob du ein Fan von Action, Abenteuer oder Simulation bist, im November gibt es für jeden etwas zu entdecken.

Ein Rückblick auf HypeTrain Digital

Wer steckt hinter Voidtrain? HypeTrain Digital, ein Entwicklerstudio aus Zypern, ist bekannt für seine kreativen und innovativen Spielkonzepte. Neben Voidtrain war das Studio auch als Publisher für das Spiel Breathedge tätig, das im September 2021 dem Xbox Game Pass beitrat. HypeTrain Digital hat sich einen Namen gemacht, indem es Spiele veröffentlicht, die sowohl durch Gameplay als auch durch ästhetische Qualität überzeugen.

Mit der Veröffentlichung von Voidtrain auf dem Xbox Game Pass hat HypeTrain Digital einen weiteren Meilenstein erreicht, der das Potenzial hat, die Gaming-Community nachhaltig zu beeindrucken. Ob dies einen neuen Trend in der Veröffentlichungspolitik von Microsoft setzt, bleibt abzuwarten, aber die Vorzeichen stehen gut.

