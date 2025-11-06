CoD Black Ops 7 – 24 Operatoren zum Start und legendäres Nuketown-Revival!

Call of Duty: Black Ops 7 steht kurz vor der Veröffentlichung am 14. November 2025 und Fans können sich auf eine Vielzahl von Inhalten freuen, darunter eine beeindruckende Liste von 24 Operatoren, die beim Start verfügbar sein werden. Entwickler Treyarch und Raven Software haben in Zusammenarbeit mit Publisher Activision umfassende Details zu den verfügbaren Operatoren und deren Freischaltungsmöglichkeiten bekanntgegeben.

Operatoren und Freischaltungen

Welche Operatoren sind sofort spielbar? Von den 24 Operatoren, die bei der Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 7 zur Verfügung stehen, sind 14 sofort in allen drei Spielmodi nutzbar. Sie umfassen unter anderem Anderson, Carver, Dempsey, Falkner, Grimm, Jurado, Mason, Maya, Nikolai, Samuels, Takeo, T.E.D.D., Weaver und Zaveri.

Wie werden die verbleibenden Operatoren freigeschaltet? Sechs Operatoren, darunter Grey, Kagan, Razor, Vermaak und Wei Lin, können durch das Erreichen bestimmter Spielerlevel freigeschaltet werden. Vier weitere Operatoren, darunter Harper, Karma, Reaper EWR-3 und T.E.D.D., sind exklusiv in der Vault Edition des Spiels enthalten.

Multiplayer und Karten

Welche neuen Karten erwarten dich? Bei der Veröffentlichung bietet Black Ops 7 insgesamt 16 charakteristische 6v6-Karten sowie zwei großangelegte Skirmish-Karten. Besonders erfreulich für viele ist die Rückkehr der ikonischen Karte Nuketown am 20. November 2025, nur wenige Tage nach der Veröffentlichung des Spiels.

Der Multiplayer-Modus ermöglicht packende Schlachten zwischen zwei Teams mit einer Vielzahl von Spielmodi wie Team Deathmatch, Herrschaft und mehr. Die Spieler können sich auf lebhafte Gefechte und strategische Herausforderungen freuen.

Post-Launch-Inhalte und Neuerungen

Was plant Treyarch für die Zukunft? Treyarch Studios hat angekündigt, dass es nach der Veröffentlichung von Black Ops 7 eine Fülle von saisonalen Inhalten geben wird. Spieler können sich auf neue Operatoren, Karten und Events freuen, die das Spiel kontinuierlich erweitern werden.

Zusätzlich wird es Belohnungen für Prestige-Level geben, wie Operator-Skins und Waffenbaupläne, die beim Erreichen neuer Prestigestufen freigeschaltet werden.

Technische Verbesserungen und Features

Welche technischen Neuerungen bietet Black Ops 7? Für PC-Spieler gibt es das neue Feature des Sub-Frame-Maus-Abtastens, das eine schnellere und präzisere Eingabe ermöglicht. Diese Verbesserung sollte die Eingabelatenz verringern und das Spielerlebnis im Multiplayer-, Co-Op-Kampagnen- oder Zombies-Modus deutlich flüssiger gestalten.

Mit diesen umfangreichen Inhalten und Verbesserungen verspricht Call of Duty: Black Ops 7 ein herausragendes Spielerlebnis zu werden, das sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler begeistern wird.

Wie siehst du die Entwicklungen in Call of Duty: Black Ops 7? Teile deine Meinung in den Kommentaren!