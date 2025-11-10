Call of Duty: Black Ops 7 – Preload startet jetzt, Release-Termine für Deutschland stehen fest

Der Release von Call of Duty: Black Ops 7 steht kurz bevor und Activision hat nun offiziell bestätigt, wann der Preload startet und wann das Spiel in Deutschland freigeschaltet wird.

Fans dürfen sich freuen: Der Preload ist ab sofort verfügbar, sodass ihr euch das Spiel schon vor dem Launch auf eure Festplatte laden könnt.

Preload-Zeiten für Deutschland

Der Preload von Call of Duty: Black Ops 7 ist am 10. November um 18:00 Uhr deutscher Zeit (MEZ) für alle Plattformen gestartet. Falls der Download bei euch noch nicht verfügbar ist, lohnt es sich, es später erneut zu versuchen – die Aktivierung kann je nach Store leicht zeitversetzt erfolgen.

Preload-Startzeit:

18:00 Uhr – Deutschland / Mitteleuropa

Release-Zeitpunkt von Black Ops 7

Der offizielle Release erfolgt am 14. November um 00:00 Uhr (Mitternacht) lokaler Zeit – also sobald der Kalender bei euch auf den 14. November umspringt. Das gilt für alle Versionen auf PlayStation, Xbox und Xbox on PC.

Wer das Spiel über Battle.net oder Steam spielt, muss sich ein paar Stunden länger gedulden:

Dort wird Black Ops 7 am 14. November um 6:00 Uhr morgens (MEZ) freigeschaltet.

Zusammengefasst:

PlayStation, Xbox, Xbox on PC: 14. November, 00:00 Uhr (lokale Zeit)

14. November, 00:00 Uhr (lokale Zeit) Battle.net und Steam: 14. November, 06:00 Uhr (MEZ)

Der „Neuseeland-Trick“

Wie schon bei früheren Call-of-Duty-Releases versuchen einige Spieler, das Spiel früher zu starten, indem sie ihre Konsole oder ihren PC auf Neuseeland umstellen – dort beginnt der 14. November deutlich früher.

Theoretisch funktioniert der Trick auch dieses Mal, doch Microsoft und Activision raten ausdrücklich davon ab. Wer ihn trotzdem ausprobiert, tut dies auf eigenes Risiko.

So funktioniert es (theoretisch):

In den Systemeinstellungen die Region auf Neuseeland ändern Konsole oder PC neu starten Call of Duty: Black Ops 7 starten – und hoffen, dass es klappt

Game Pass-Release

Call of Duty: Black Ops 7 erscheint zum Release direkt im Xbox Game Pass Ultimate sowie im PC Game Pass. Trotz der jüngsten Preissteigerungen bleibt der Game Pass bei vielen Händlern aktuell noch zu alten Preisen erhältlich – z. B. bei GameStop, Amazon oder Best Buy.

Mit dem Start des Preloads und den nun bestätigten Release-Zeiten steht dem Start von Call of Duty: Black Ops 7 kaum noch etwas im Weg. Wer vorbereitet sein will, kann das Spiel ab sofort herunterladen – und ab dem 14. November um Mitternacht loszocken.