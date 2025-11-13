CoD: Black Ops 7 schon jetzt spielen – so klappt der „Neuseeland-Trick“ auf Xbox und was auf PS5 wirklich möglich ist

Offiziell geht Call of Duty: Black Ops 7 erst um Mitternacht eurer Region live. Weil Neuseeland der EU und den USA einige Stunden voraus ist, lässt sich dieser Zeitvorsprung auf Xbox seit Jahren ausnutzen: Wer die Konsolenregion auf „Neuseeland“ stellt, rutscht praktisch in das früheste Freischaltfenster und kann häufig stundenlang vor dem heimischen Launch spielen – inklusive Game Pass, sofern BO7 in eurem Abo steckt.

Activision selbst hat im Vorfeld klargestellt, dass es keinen offiziellen Early-Access gibt; der frühe Start basiert also allein auf Zeitzonen-/Regionslogik, nicht auf Editionen.

Xbox: So funktioniert der frühe Start und warum er meist klappt

Auf Xbox Series X|S (und One) genügt in der Praxis der Weg über Einstellungen → System → Sprache & Standort → Standort: Neuseeland, anschließend ein Neustart.

Der Microsoft-Store und der BO7-Timer richten sich dann an der Region aus und schalten zum NZ-Mitternachts-Slot frei. Viele Spieler berichten genau deshalb seit Jahren vom Erfolg des Tricks. Einige Guides empfehlen zusätzlich, im Activision-Account die Adresse auf Neuseeland zu setzen, damit der Countdown sauber springt; zwingend ist das nicht in jedem Fall, hat aber bei den aktuellen Community-Berichten rund um BO7 merklich geholfen.

Microsoft dokumentiert den Regionswechsel im Support-Bereich selbst, mahnt jedoch generell an: Änderungen an Region/Bezahlart können Nutzung und Store-Käufe beeinflussen – ihr handelt also auf eigenes Risiko.

PS5: Warum das einfache Umstellen nicht reicht und welche (umständliche) Option bleibt

Auf PlayStation 5 greift der naive Zeitzonen-Trick nicht. Sonys Freischaltung ist an die Store-Region gebunden, in der ihr BO7 gekauft habt und nicht an die Uhrzeit oder die lokale Konsolenregion. Kauft ihr im deutschen/europäischen PS Store, bleibt der Unlock am EU-Mitternachtsfenster, selbst wenn die PS5 auf Neuseeland gestellt wird.

Wer das unbedingt umgehen will, bräuchte eine separate PSN-ID im NZ-Store und müsste dort kaufen, anschließend via Konsolen-Sharing auf dem Hauptaccount spielen. Das ist recht umständlich, kann Boni/Belohnungen durcheinanderbringen und birgt Support-Risiken. Für die allermeisten PS5-Spieler ist das nüchterne Fazit: Bis zum offiziellen EU-Unlock warten.

Was ihr sonst noch beachten solltet

Auch wenn der NZ-Trick auf Xbox in der Praxis oft funktioniert, bleibt er inoffiziell. Microsoft hat ihn bislang nicht sanktioniert, verweist aber darauf, dass ein Regionswechsel Folgen für Zahlungsmittel, Währung oder App-Verfügbarkeit haben kann.

Nutzt außerdem keinen VPN auf Systemebene, um eure Netz-Herkunft zu verschleiern, denn das ist etwas völlig anderes als das reine Region-Umschalten in den Konsolen-Einstellungen und kann je nach Dienst Ärger machen.

Und: Wer sehr früh einsteigt, findet anfangs teils leere Lobbys oder ungewöhnliche Matchmaking-Zeiten vor – das normalisiert sich, sobald weitere Regionen live gehen.

Day-One-Patch & Inhalte: Warum sich das Warten lohnen kann

Parallel zum Launch hat Activision/Treyarch die Preseason-/Day-One-Patchnotes veröffentlicht. Neben Waffen-Tuning, Map-Anpassungen und Scorestreak-Updates wurden unter anderem Bewegungs- und Aim-Assist-Details nach der Beta überarbeitet – genau jene Feinschliffe, die in den ersten Tagen den Unterschied zwischen „frustig“ und „fühlt sich gut an“ machen.

Wer also lieber auf Nummer sicher geht und den regulären Freischaltzeitpunkt abwartet, startet in der Regel in ein stabileres Meta.

Zur Einordnung: BO7 ist Day 1 im Game Pass (Ultimate/PC) und erscheint plattformübergreifend; auf Xbox hat Microsoft die wichtigsten Infos rund um Modi, Koop-Kampagne und Zombies noch einmal zusammengefasst.

Xbox-Spieler können mit dem „Neuseeland-Trick“ oft jetzt sofort loslegen, sollten aber die Nebenwirkungen eines Regionswechsels im Blick behalten. PS5-Spieler profitieren vom simplen Umstellen nicht; ohne NZ-Kauf via Zweitkonto bleibt es beim regulären EU-Mitternachtstermin. Wer wartet, verpasst keinen offiziellen Early Access – dafür greift der Day-One-Feinschliff.

In beiden Fällen gilt: Viel Spaß beim Start – ob früh via Zeitzone oder klassisch zur eigenen Mitternacht.