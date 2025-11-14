Call of Duty Black Ops 7: Alle 18 Karten für 6v6- und 20v20-Gefechte

Call of Duty: Black Ops 7 bringt eine Mischung aus neuen und bekannten Karten, die für alle Arten von Spielern etwas zu bieten haben. Insgesamt gibt es 18 Karten, die das Spielgeschehen sowohl in klassischen 6v6-Modi als auch in größeren 20v20 Gefechten ermöglichen.

Egal, ob du schnelle 6v6-Matches bevorzugst oder in den intensiveren Skirmish-Zonen kämpfen möchtest, die Karten sind so gestaltet, dass sie taktisches und intensives Gameplay bieten.

Welche Karten waren in der Beta spielbar?

Welche Karten waren in der Beta spielbar? In der Beta von Call of Duty: Black Ops 7 waren sechs Karten verfügbar, die einen ersten Einblick in das neue Setting des Spiels gaben. Diese Karten sind:

Blackheart

Cortex

Exposure

Imprint

The Forge

Toshin

Jede dieser Karten bietet einzigartige Umgebungen und Herausforderungen, von einem Bohrplattform-Setting in Blackheart bis hin zu den neonbeleuchteten Straßen von Toshin.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Die Rückkehr von Klassikern

Welche klassischen Karten kehren zurück? Fans der Serie werden erfreut sein zu hören, dass einige der beliebtesten Karten aus Black Ops 2 in überarbeiteter Form zurückkehren. Diese Karten sind:

Express

Hijacked

Raid

Express, Hijacked und Raid wurden für das Jahr 2035 neu gestaltet und bieten sowohl Nostalgie als auch neue Herausforderungen durch visuelle und strukturelle Anpassungen.

Neue Karten im Überblick

Welche neuen Karten gibt es und was bieten sie? Neben den klassischen Karten gibt es auch eine Vielzahl neuer Schauplätze, die das Spielerlebnis erweitern:

Karte Beschreibung Colossus Ein schwimmendes Resort, das langsam vom Ufer abdriftet, bietet Möglichkeiten für Nah- und Fernkämpfe. Den Ein japanisches Anwesen mit großen Höfen und engeren Innenräumen für taktische Gefechte. Flagship Unter einem riesigen Flugzeugträger gelegen, bietet diese Karte vertikales Gameplay durch den Einsatz von Aufzügen. Homestead Ein abgelegenes alaskisches Zuhause mit atemberaubenden Ausblicken auf das Polarlicht und abwechslungsreiche Kampfstrategien. Paranoia Ein medizinisches Zentrum, das durch seine psychedelischen Effekte und schwebenden Objekte ein einzigartiges Spielerlebnis bietet. Retrieval Ein großes, gefrorenes Gebiet um ein abgestürztes Flugzeug der Gilde, ideal für Scharfschützen und Hinterhalte. Scar Ein Dorf in den Bergen mit verstreuten militärischen Fahrzeugen, das verschiedene Kampfstrategien ermöglicht.

Skirmish-Zonen für große Gefechte

Was bieten die Skirmish-Zonen? Für Spieler, die größere Schlachten lieben, bieten die beiden Skirmish-Karten eine spannende Erweiterung:

Mission: Edge – Diese Karte spielt im Herzen der Stadt Avalon und bietet urbane Kämpfe in Hotels, Cafés und Parks.

– Diese Karte spielt im Herzen der Stadt Avalon und bietet urbane Kämpfe in Hotels, Cafés und Parks. Mission: Tide – Ein militärisches Küstenareal mit vielen Gebäuden zur Erkundung und strategischem Gameplay.

Beide Karten bieten die Möglichkeit, Fahrzeuge zu nutzen, um schnell Positionen zu ändern oder Gegner zu überraschen.

Mit dieser großen Auswahl an Karten stellt Black Ops 7 sicher, dass für jeden Spielertyp etwas dabei ist. Ob du nun auf der Suche nach nostalgischen Erlebnissen oder neuen Herausforderungen bist, diese Karten bieten dir die ideale Bühne. Was sind deine Lieblingskarten oder welche würdest du gerne ausprobieren? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!