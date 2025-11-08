Call of Duty Black Ops 7 – Gratis 10 Stunden Double XP vor der ersten Season!

Call of Duty: Black Ops 7 steht kurz vor der Veröffentlichung und bietet dir die Möglichkeit, durch ein besonderes Angebot von Activision 10 Stunden an Double XP Tokens zu verdienen. Dieses Angebot gilt jedoch nur für Spieler, die sich vor Beginn der ersten Season ins Spiel stürzen. Black Ops 7, das am 14. November 2025 erscheint, ist der neueste Teil der beliebten Shooter-Reihe.

Wie erhältst du die Double XP Tokens?

Wie kannst du die 10 Stunden Double XP Tokens nutzen? Um die wertvollen Double XP Tokens zu erhalten, musst du einfach vor der ersten großen Inhaltsaktualisierung in das Spiel einsteigen. Die erste Season von Black Ops 7 wird voraussichtlich Anfang Dezember 2025 beginnen, was dir etwa drei Wochen Zeit gibt, um die Belohnungen zu sichern. Die Tokens umfassen 5 Stunden Double XP und 5 Stunden Double Weapon XP, was dir einen erheblichen Vorteil beim Leveln deiner Waffen und Charaktere verschaffen kann.

Weitere Möglichkeiten, Double XP zu verdienen

Welche zusätzlichen Optionen gibt es für Double XP? Neben dem Einloggen vor der ersten Season gibt es weitere Möglichkeiten, an Double XP zu gelangen. Activision hat sich erneut mit Monster Energy zusammengetan, um dir die Möglichkeit zu bieten, durch den Kauf qualifizierter Dosen von Monster Energy zusätzliche In-Game-Cosmetics und Double XP Tokens zu erhalten. Diese Codes können auf der Monster Energy x Call of Duty Webseite eingelöst werden.

Spielvoraussetzungen und Dateigröße

Was solltest du über die Installation von Black Ops 7 wissen? Bevor du jedoch in das neue Abenteuer eintauchst, solltest du sicherstellen, dass genügend Speicherplatz auf deinem Gerät verfügbar ist. Die Dateigröße von Black Ops 7 ist beträchtlich: PlayStation 5-Nutzer benötigen über 96 GB für die Installation des Basisspiels. Dazu kommen noch zusätzliche 15 GB für die Koop-Kampagne und 19 GB für Warzone. Glücklicherweise kannst du jedoch entscheiden, welche Inhalte du installieren möchtest, basierend auf deinem bevorzugten Spielerlebnis.

Fazit und deine Meinung

Wie wird sich das Double XP auf dein Spielerlebnis auswirken? Mit den zusätzlichen Double XP Tokens kannst du deine Fortschritte im Spiel erheblich beschleunigen und dir einen Vorsprung gegenüber anderen Spielern verschaffen. Dies ist besonders nützlich, wenn du planst, dich intensiv mit den Multiplayer-Modi oder dem beliebten Zombies-Modus zu beschäftigen. Teile uns in den Kommentaren mit, wie du diese Gelegenheit nutzen wirst und welche Aspekte von Black Ops 7 dich am meisten begeistern!