Call of Duty: Black Ops 7 kommt mit 19 Karten und neuen Modi im November

Die Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 7 steht kurz bevor, und die Fans können sich auf eine Vielzahl neuer Multiplayer-Karten und -Modi freuen. Am 14. November 2025 wird das Spiel für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen und bietet von Anfang an eine beeindruckende Sammlung an Inhalten.

Umfangreiche Kartenvielfalt zum Start

Welche Karten stehen in Black Ops 7 zur Verfügung? Zum Launch werden 16 6v6-Karten und zwei 20v20-Skirmish-Arenen bereitgestellt. Diese Karten bieten eine Vielzahl von Umgebungen, die von futuristischen Stadtlandschaften bis hin zu rauen, eisigen Wildnissen reichen. Am 20. November 2025 wird zudem die ikonische Karte Nuketown 2025 hinzugefügt, was die Gesamtanzahl auf 19 Karten erhöht.

Hier ist eine Liste der Karten, die zum Start verfügbar sind:

Blackheart (6v6 und 2v2, Klein)

Colossus (6v6, Klein)

Cortex (6v6 und 2v2, Klein)

Den (6v6, Mittel)

Exposure (6v6, Mittel)

Express (6v6, Mittel)

Flagship (6v6 und 2v2, Klein)

Hijacked (6v6, Klein)

Homestead (6v6, Klein)

Imprint (6v6, Mittel)

Paranoia (6v6 und 2v2, Klein)

Raid (6v6, Mittel)

Retrieval (6v6, Mittel)

Scar (6v6, Mittel)

The Forge (6v6, Mittel)

Toshin (6v6, Mittel)

Mission: Edge (Skirmish 20v20, Groß)

Mission: Tide (Skirmish 20v20, Groß)

Vielfältige Spielmodi

Welche Modi sind in Black Ops 7 verfügbar? Black Ops 7 wird mit 16 verschiedenen Spielmodi starten, darunter der neue Overload-Modus, bei dem Teams versuchen, die Kontrollzonen ihrer Gegner zu sabotieren, nachdem sie um das Overload-Gerät gekämpft haben. Ein weiterer Neuzugang ist der Skirmish-Modus, in dem Teams aus 20 Spielern gegeneinander antreten.

Zu den klassischen Modi, die zurückkehren, gehören Team Deathmatch, Domination und Search and Destroy. Diese werden durch Face Off-Varianten ergänzt, die auf Scorestreaks verzichten. Hier die vollständige Liste der Modi:

Overload

Team Deathmatch

Domination

Search and Destroy

Kill Confirmed

Free-For-All

Hardpoint

Kill Order

Control

Face Off Moshpit

Skirmish

Gunfight

Face Off Domination

Face Off Team Deathmatch

Face Off Kill Order

Face Off Kill Confirmed

Operatoren und Zombies-Modus

Welche Charaktere und Modi sind sonst noch verfügbar? Neben den Multiplayer-Inhalten können sich die Spieler auf 16 Operatoren freuen, von denen einige sofort verfügbar sind, während andere exklusiv für die Vault Edition oder nach Erreichen bestimmter Levels freigeschaltet werden.

Der legendäre Zombies-Modus kehrt ebenfalls zurück und verspricht ein intensives Spielerlebnis, bei dem du in die Tiefen des dunklen Äthers eintauchst. Hier beginnt das wahre Überleben, und es gilt, dem Wahnsinn zu entkommen.

Ein spannendes Jahr für Shooter-Fans

Wie schneidet Black Ops 7 im Vergleich zu anderen Spielen ab? Im Herbst 2025 erlebt das FPS-Genre ein spannendes Jahr, insbesondere mit der Veröffentlichung von Battlefield 6 am 10. Oktober 2025. Viele Analysten glauben, dass Black Ops 7 das Potenzial hat, Battlefield 6 in den Verkaufszahlen zu übertreffen, da es eine breite Palette an Inhalten und Innovationen bietet.

Bist du bereit für den neuesten Ableger der Call of Duty-Reihe? Teile deine Gedanken und Erwartungen in den Kommentaren!