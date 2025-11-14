Call of Duty: Black Ops 7 – Neues Open Matchmaking sorgt für Diskussionen

Call of Duty: Black Ops 7 steht kurz vor dem Release am 14. November 2025 und die Fans sind gespannt, was das neue Spiel zu bieten hat. Treyarch und Raven Software, die Entwickler hinter dem neuen Titel, haben kürzlich Details über das Matchmaking-System bekannt gegeben, das beim Start des Spiels verwendet wird. Die Ankündigungen haben bereits für Gesprächsstoff in der Community gesorgt.

Wie funktioniert das Matchmaking in Black Ops 7?

Was ist das Hauptmerkmal des Matchmaking-Systems? Laut Treyarch wird Call of Duty: Black Ops 7 mit einem Open Matchmaking-System starten. Das bedeutet, dass die Fähigkeiten der Spieler beim Matchmaking nur minimal berücksichtigt werden. Dieses System ähnelt der Erfahrung aus der Open Beta, die im Oktober 2025 stattfand.

Welche Alternativen gibt es zum Open Matchmaking? Neben dem Open Matchmaking wird es eine rotierende Moshpit-Playlist geben, bei der die Fähigkeiten der Spieler stärker in den Mittelpunkt rücken. Auch für den Ranglistenspielmodus, der in der zweiten Saison des Spiels eingeführt wird, wird das Matchmaking stärker auf Fähigkeiten basieren.

Reaktionen der Community und zukünftige Anpassungen

Wie reagiert die Community auf das Matchmaking-System? Während viele Spieler das Open Matchmaking begrüßen, gibt es auch Bedenken hinsichtlich der Moshpit-Playlist, die auf Fähigkeiten basiert. Einige befürchten, dass weitere Playlists in Zukunft ähnliche Matchmaking-Kriterien übernehmen könnten.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Welche Anpassungen sind in Zukunft möglich? Treyarch hat zugesagt, dass die Art des Matchmakings für jede Playlist klar gekennzeichnet sein wird, damit du die richtige Erfahrung für dich auswählen kannst. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Verteilung der Spieler zwischen den verschiedenen Playlists entwickeln wird und ob es Anpassungen in den kommenden Monaten geben wird.

Mehr als nur Matchmaking: Inhalte und Modi

Welche neuen Inhalte erwarten dich bei Black Ops 7? Neben dem Matchmaking bietet Black Ops 7 eine Fülle von Inhalten. Zum Start stehen 16 aufregende 6v6-Karten und zwei 20v20-Karten zur Verfügung. Zu den Schauplätzen gehören futuristische Stadtlandschaften in Tokio und die eisigen Weiten Alaskas.

Was ist das Besondere an den neuen Modi? Treyarch hat ein innovatives Kampagnenerlebnis entwickelt, das sowohl solo als auch im Koop-Modus gespielt werden kann. Es gibt auch eine legendäre rundenbasierte Zombies-Mode, bei dem du in die Dunkelheit des Äthers eintauchst. Diese Modi versprechen, die Black Ops-Erfahrung auf ein neues Level zu heben.

Mit all diesen neuen Funktionen und Inhalten verspricht Call of Duty: Black Ops 7, ein unvergessliches Erlebnis für jeden Fan der Serie zu werden. Die Spielergemeinschaft kann es kaum erwarten, ihre eigenen Urteile über die neuen Matchmaking-Systeme und den reichhaltigen Content zu fällen. Was denkst du über die neuen Features von Black Ops 7? Teile deine Meinung in den Kommentaren!