Call of Duty: Black Ops 7 verzichtet auf SBMM – Was das für Spieler bedeutet

Treyarch hat kürzlich ein offizielles Statement zum Thema Matchmaking in Call of Duty: Black Ops 7 veröffentlicht. Skill-basiertes Matchmaking (SBMM) ist seit Jahren ein umstrittenes Thema in der Call of Duty-Community. Einige Spieler kritisieren, dass SBMM den Wettbewerb zu intensiv macht, während andere es als notwendig erachten, um eine faire Spielerfahrung zu gewährleisten. Bereits vor der Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 7 wurde angekündigt, dass das Spiel auf SBMM verzichten würde, um das Vertrauen der Community zurückzugewinnen.

Treyarchs Reaktion auf die Bedenken zu SBMM

Was sagt Treyarch zu den aktuellen Diskussionen? Treyarch nahm auf Twitter Stellung und erkannte an, dass es Diskussionen über das Multiplayer-Matchmaking von Black Ops 7 gibt. Das Unternehmen versicherte den Fans, dass die offenen Playlists im Spiel die Fähigkeiten der Spieler minimal berücksichtigen und persistente Lobbys bieten. Zudem verwendet der Quick Play-Modus ebenfalls ein offenes Matchmaking, bei dem die Fähigkeiten der Spieler nur geringfügig einbezogen werden.

Ein weiteres Problem, bei dem Quick Play-Auswahlmöglichkeiten überschrieben wurden, wurde von Treyarch behoben, um den Spielern ein reibungsloseres Erlebnis zu bieten. Abgesehen von der SBMM-Kontroverse wurde der Multiplayer von Black Ops 7 größtenteils positiv aufgenommen. Die Spielmodi und Karten wurden von vielen gelobt, da sie eine Fülle an Inhalten bieten.

Aktuelle Entwicklungen und zukünftige Updates

Welche weiteren Kontroversen gibt es rund um Black Ops 7? Trotz der positiven Rückmeldungen zum Multiplayer gibt es einige Kritikpunkte, insbesondere an der Kampagne des Spiels, die zu negativen Bewertungen geführt hat. Es bleibt abzuwarten, ob die Vorwürfe rund um SBMM nachlassen oder die Community weiterhin skeptisch bleibt.

Da Black Ops 7 ein Live-Service-Spiel ist, wird es laufend Updates geben. Das nächste große Update ist für den 20. November 2025 geplant, wenn die beliebte Karte Nuketown ins Spiel integriert wird. Dies zeigt, dass Treyarch bestrebt ist, das Spielerlebnis kontinuierlich zu verbessern.

Ein Ausblick auf Call of Duty: Black Ops 7

Was bietet Black Ops 7 den Spielern? Neben dem Multiplayer enthält Black Ops 7 eine Einzelspieler- oder Koop-Kampagne sowie den kooperativen Zombies-Modus. Die Geschichte spielt im Jahr 2035 und folgt einer JSOC-Einheit unter der Leitung von David Mason, die das scheinbare Wiederauftauchen des verstorbenen Terroristen Raul Menendez untersucht.

Der Multiplayer-Modus bietet eine Vielzahl von Spielmodi, darunter Team Deathmatch, Domination und Hardpoint. Die Spieler können durch das Sammeln von Erfahrungspunkten (XP) neue Ausrüstungsgegenstände freischalten und ihre Fähigkeiten im Spiel verbessern.

Was hältst du von den neuesten Entwicklungen in Call of Duty: Black Ops 7? Teile deine Meinung in den Kommentaren!