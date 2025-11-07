Call of Duty: Black Ops 7 – PS5 benötigt über 130 GB Speicherplatz

Mit dem bevorstehenden Release von Call of Duty: Black Ops 7 am 14. November 2025 richten sich die Augen der Gaming-Community auf die beeindruckenden Dateigrößen des Spiels. Call of Duty ist bekannt für seine umfangreichen Installationen, und Black Ops 7 setzt diesen Trend mit einer gigantischen Dateigröße fort. Für die PlayStation 5 wurde die Downloadgröße auf 96,677 GB festgelegt. Hinzu kommen optionale Inhalte wie der Co-op Kampagnen-Paket mit 15,594 GB und das Warzone-Paket mit 19,734 GB, was die Gesamtspeicheranforderung auf über 130 GB erhöht.

Speicheranforderungen für verschiedene Plattformen

Wie viel Speicherplatz benötigst du für Black Ops 7? Auf dem PC müssen mindestens 116 GB bereitgestellt werden, um das Spiel zu installieren. Für die Xbox Series Konsolen ist die genaue Größe noch nicht bekannt, jedoch wird erwartet, dass sie ähnlich der anderen Plattformen ausfällt. Es ist also ratsam, ausreichend Speicherplatz freizuhalten, um ein reibungsloses Spielerlebnis zu gewährleisten.

Im Vergleich dazu ist Battlefield 6, das am 10. Oktober 2025 veröffentlicht wurde, mit einer Dateigröße von rund 75 GB auf dem PC deutlich kleiner. Dies spiegelt sich auch in den Spielinhalten wider, die unterschiedlich umfangreich sind.

Vielfalt und Inhalte von Call of Duty: Black Ops 7

Welche Inhalte erwarten dich in Black Ops 7? Neben der beeindruckenden Dateigröße bietet Black Ops 7 eine Vielzahl an Spielinhalten. Der Multiplayer-Modus startet mit 16 aufregenden 6v6-Karten und zwei 20v20-Karten. Diese reichen von futuristischen Schauplätzen in Tokio bis hin zu den eisigen Wildnissen Alaskas. Jede Karte ist vollgepackt mit Gefahren und Möglichkeiten, das Spielgeschehen zu beeinflussen.

Die Entwickler Treyarch und Raven Software haben zudem den beliebten rundenbasierten Zombies-Modus integriert. Hier wirst du in das Herz des Dunklen Äthers katapultiert, wo dich eine sich ständig verändernde Höllenlandschaft erwartet. Dies ist nicht nur ein Überlebenskampf, sondern auch ein Abstieg in den Wahnsinn.

Entwicklung und Gameplay

Was macht das Gameplay von Black Ops 7 einzigartig? Das Spiel bietet eine Einzelspieler- und Koop-Kampagne, in der du die Kontrolle über eine JSOC-Einheit unter der Führung von David Mason übernimmst. Deine Mission führt dich in die Mittelmeerstadt Avalon, wo du eine komplexe Verschwörung aufdecken sollst.

Black Ops 7 bietet zudem eine geteilte Fortschrittsfunktion, die es dir ermöglicht, Erfahrungspunkte und Level in allen Spielmodi zu sammeln. Dadurch erhältst du Zugang zu neuen Waffen, Ausrüstungsgegenständen und Spezialfähigkeiten, was die Wiederspielbarkeit erheblich erhöht.

Vergleich mit Battlefield 6

Wie schneidet Black Ops 7 im Vergleich zu Battlefield 6 ab? Während Battlefield 6 mit seiner realistischen Darstellung und dem Fokus auf taktisches Gameplay besticht, bietet Black Ops 7 eine Mischung aus futuristischer Action und psychologischer Tiefe. Beide Spiele sprechen unterschiedliche Zielgruppen an, wobei Call of Duty eher actionorientierte Spieler anspricht, während Battlefield Fans von taktischen Gefechten anspricht.

Was denkst du über die Dateigröße von Call of Duty: Black Ops 7? Hinterlasse deine Meinung in den Kommentaren!