© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc.

Seit letzter Woche ist das Superhelden-Abenteuer Gotham Knights erhältlich und lässt euch in der Rolle von Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin die düstere Metropole beschützen. Natürlich gibt es auch allerlei Easter Eggs zur Comic-Vorlage zu entdecken und sieben davon stellen wir euch nachfolgend vor.

Gotham Knights-Easter Egg Nr. 1: Harley & die US-Regierung

Im Laufe eurer Ermittlungen werdet ihr im Blackgate-Gefängnis auf DC-Schurkin Harley Quinn stoßen, die dort ihre Strafe absitzt. Später habt ihr die Möglichkeit, eine optionale Reihe von Nebenmissionen rund um den Charakter anzugehen und dabei auch persönlich mit ihr in den Ring zu steigen.

Harley und das Suicide Squad. © DC Comics

Während ihr euch mit eurem Team über die einstige Geliebte des Jokers unterhaltet, wird jemand anmerken, Harley habe einmal für die Regierung gearbeitet. Das spielt auf ihre Mitgliedschaft der Task Force X, also des Suicide Squads, an. Diese Gruppe erledigt geheime Operationen für die US-Regierung.

Gotham Knights-Easter Egg Nr. 2: Oracle-Symbol

Falls ihr euch dafür entscheiden solltet, das DC-Abenteuer als Batgirl zu beginnen, könnt ihr beim ersten Besuch des Glockenturms ein besonderes Symbol erkennen. Dieses steht für Barbara Gordons zweite Geheimidentität Oracle, die sie annahm, nachdem der Joker sie niedergeschossen hatte.

Barbara als Oracle. © DC Comics

Nach diesem Angriff saß Barbara im Rollstuhl und nutzte ihre Computerkenntnisse, um sowohl der Bat-Familie als auch der Justice League zu helfen. Zum Glockenturm hat Barbara darüber hinaus noch eine besondere Verbindung, denn das war auch der Stützpunkt des Superheldinnen-Teams Birds of Prey.

Gotham Knights-Easter Egg Nr. 3: Big Belly Burger

In einer Unterhaltung der Gotham Knights, wird auch die Fast Food-Kette Big Belly Burger erwähnt. Diese ist bereits seit Jahrzehnten, genauer seit dem ersten Auftritt in einem Superman-Comic von 1988, fest in der Welt von DC Comics verankert.

Big Belly Burger sind auch im Arrowverse sehr beliebt. © DC Comics, The CW

Darüber hinaus dürften Fans der Serien des Arrowverse mit Big Belly Burger gut vertraut sein. In verschiedenen Ablegern des Universums sind Produkte des Unternehmens zu sehen, vor allem in The Flash.

Gotham Knights-Easter Egg Nr. 4: Boomerangs kommen wirklich zurück

Wenn ihr in die Iceberg Lounge des Pinguins einsteigt, könnt ihr euch in seinem Trophäenraum etwas umsehen. Hier könnt ihr unter anderem einen Boomerang finden, zu dem eure Spielfigur folgenden Satz sagt: „Boomerangs kommen wirklich zurück. Der Captain hoffentlich nicht.“

Captain Boomerang im DCU. © DC Comics, Warner Bros.

Das spielt natürlich auf den DC-Bösewicht Captain Boomerang an, der mit echten Namen George Harkness heißt. Er ist ein Krimineller, der in den Comics primär gegen den Superhelden Flash kämpft. Wie Harley Quinn gehört auch Captain Boomerang zum Suicide Squad.

Gotham Knights Easter Egg Nr. 5: Berühmte Namen

Ihr habt in „Gotham Knights“ die Möglichkeit, die E-Mails eures Charakters abzurufen und euch diese durchzulesen. Dabei könnt ihr auf einige überaus interessante Namen stoßen, die vielleicht nicht jedem etwas sagen, von offensichtlichen Ausnahmen wie Clark Kent (Superman) einmal abgesehen.

Robin gehört zum Young Justice-Team © DC Comics

In Robins (Tim Drake) sind beispielsweise die Namen Bart, Cassie oder auch Conner. Sie alle gehören, wie Tim, zu einem Team bestehend aus Nachwuchssuperhelden: Young Justice. Zudem werden noch weitere Gruppen erwähnt, genauer die Justice League und die (Teen) Titans.

Gotham Knights Easter Egg Nr. 6: Jacob Kane

Jacob Kane ist eine zentrale Figur in „Gotham Knights“ und sowohl ein alter Freund von Butler Alfred Pennyworth als auch der Onkel von Bruce Wayne. Wie in der Comic-Vorlage ist er ein ehemaliger Soldat, der lange Jahre viele gefährliche Aufträge für das US-Militär ausgeführt hat. Und ja, genauso wie im Spiel wusste er in den Comics, dass sein Neffe als Batman unterwegs war.

Jacob Kane kennt einige Geheimnisse © DC Comics

Zudem hat er zwei Töchter, von denen eine, Kate, eine gute Verstärkung für Nightwing & Co. gewesen wäre: In den Comics ist sie nämlich als Batwoman aktiv. Der Nachname Kane ist übrigens eine besondere Anspielung, denn dieser verweist auf Bob Kane, einen der Schöpfer von Batman.

Gotham Knights Easter Egg Nr. 7: Angriff auf Arkham

Im finalen Teil der Geschichte erkunden wir die Überreste des Arkham Asylum, also jenes Ortes, der während der „Batman: Arkham“-Spiele eine wichtige Rolle spielte. Im Universum des neuen DC-Games ist die Anlage jedoch seit Jahren stillgelegt, was mit einem speziellen Schurken zu tun hat.

Black Mask hat in Gotham Knights das Arkham Asylum angegriffen © © 2022 Warner Bros. Entertainment Inc.

Wie wir erfahren, hat Roman Sionis einst die Einrichtung angegriffen. Er ist das Oberhaupt einer einflussreichen Familie Gotham Citys und ist vielen besser bekannt unter seinem anderen Namen, Black Mask. Er und Batman sowie weitere Superhelden gerieten in den Comics bereits mehrfach aneinander.