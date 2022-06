Der Joker-Film von Regisseur Todd Phillip mit Joaquin Phoenix als legendären DC-Schurken und Batmans Erzfeind feierte vor drei Jahren einen fulminanten Kinostart und wurde sowohl von den Fans der DC Comics als auch von Kritikern mit viel Lob gefeiert. Das spiegelte sich auch an den Kinokassen wieder: Über eine Milliarde US-Dollar spielte der Kinofilm an den Kassen weltweit ein, allein in Deutschland wollten über vier Millionen Menschen Joaquin Phoenix’ Performance als legendären Joker auf der großen Leinwand erleben.

Am Ende wurde der zweifach Oscar-prämierte DC-Film von Warner Bros. mit zahlreichen Preisen und Auszeichnungen belohnt. Schon damals war von einem Sequel die Rede, das nun endlich Gestalt annimmt. Regisseur Todd Phillip postete jetzt das Titelblatt des fertigen Drehbuches und bestätigt damit den neuen Titel: Joker: Folie À Deux.

Awards: Die Gewinner der Golden Globes: Fans zeigen ihren Unmut darüber, dass Joker nahezu leer ausging

Erste Story-Details zu Joker 2: Was bedeutet der Titel?

Über die Handlung des Joker-Sequels wird noch nichts verraten, für dessen Story sich erneut das Erfolgsteam, Regisseur Todd Phillip und Mitautor Scott Silver („The Fighter“) verantwortlich zeichnen. Einer hat es bereits gelesen: Der preisgekrönte Joker-Darsteller Joaquin Phoenix wird auf einem ersten Set-Bild gezeigt, wie er die ersten Seiten des Drehbuchs studiert.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Fans des DC-Universums dürften bei dem Titel des Joker-Sequels hellhörig werden, bezeichnet der Titel „Folie À Deux“ doch eine psychotische Störung, bei der zwei Personen eine Geistesstörung teilen, die in einer engen Beziehung zueinander stehen. Und wer bietet sich in Bezug des Jokers dafür an? Niemand geringeres als Jokers langjährige Partnerin Harley Quinn aus den DC Comics.

DC: Der Joker-Film hätte beinahe mit einem schockierenden Tod geendet

Joker 2: Ist etwa ein Wiedersehen mit Harley Quinn geplant?

Da der Film jedoch eine alternative Origin-Story des Jokers erzählt, der als Arthur Fleck eine psychische Entwicklung zu dem ikonischen Charakter aus den DC Comics macht, dürfte Harley Quinn – falls sich der Titel tatsächlich auf sie bezieht – eine ebenso abgewandelte Geschichte der durchgeknallten Schurkin erzählen.

Ein Wiedersehen mit der von Fans gefeierten Harley Quinn-Darstellerin Margot Robbie aus „Birds of Prey” und „The Suicide Squad” dürfte jedoch ausgeschlossen sein, da sie die beliebte Schurkin im DC-Kanon darstellt, während der Joker-Film mit den übrigen DC-Produktionen nichts zu tun hat.

The Batman-Regisseur veröffentlicht geschnittene Szene mit neuem Joker

Joker 2 Kinostart frühestens 2023

„Joker: Folie À Deux“ beginnt noch in diesem Jahr mit der Produktion. Ein Kinostarttermin dürfte nicht vor 2023 erfolgen. Wir halten euch natürlich auf PlayCentral.de auf dem Laufenden.

Zur Auffrischung könnt ihr hier noch einmal den Trailer zum ersten Joker-Films sehen:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen