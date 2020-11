Die Monate und Jahre des Hoffens und Flehens sollten sich für DC-Fans letztendlich auszahlen, denn bekanntlich erwacht Zack Snyders Vision der Justice League doch noch zum filmischen Leben. Der sogenannte Snyder Cut soll nicht nur viel besser als die Kinofassung werden, sondern wird sogar einige Bösewichte zurückbringen.

Neben Schurke Deathstroke wird ebenfalls Batmans ewige Nemesis Joker einen kleinen Auftritt im Superhelden-Epos haben. Wie bereits in Suicide Squad spielt Jared Leto erneut den Clownprinz des Verbrechens, der diesmal allerdings, wie Beyond The Trailer berichtet, einen völlig neuen Look als noch bei seinem ersten Auftritt haben soll.

Snyder spricht über Jared Letos neuen Look

Gastgeberin und Film-Insiderin Grace Randolph hatte Regisseur Zack Snyder für ein exklusives Interview zu Gast und sprach ihn unter anderem auf die Gerüchte über das Joker-Comeback an. Der Filmemacher bestätigte die Meldungen und führte diesbezüglich weiterhin aus:

Ich wollte natürlich das, was mit ihm geschaffen wurde, würdigen, weil ich es wirklich cool fand; aber auch hier werde ich dir nicht sagen, was in der kleinen Szene passiert, aber etwas Zeit ist seit dem letzten Mal, als wir Joker sahen, und diesem Auftritt vergangen. Er hat also etwas… er ist ein lebensmüder Joker, so könnte man es wohl sagen. Zack Snyder gegenüber Beyond The Trailer

Joker in „Suicide Squad“ (© Warner Bros.)

Anschließend ging Snyder noch etwas auf seine Zusammenarbeit mit Jared Leto ein. Laut seiner Aussage, sei es eine tolle Zeit am Set gewesen, wobei ihm besonders die Detailverliebtheit des Schauspielers imponiert habe. Darüber hinaus verrät er, dem Joker-Darsteller habe viel daran gelegen, „dass es fantastisch wird.“

Der Joker in Zack Snyder’s Justice League

Die Idee, den ikonischen DC-Bösewicht nach dessen Auftritt in „Suicide Squad“ zurückzuholen und ihm einen Part in „Justice League“ zu geben, sei dem Regisseur bereits 2016 gekommen. Als Snyder ihm von diesem Plan erzählte, scheint sich Leto direkt dafür begeistert haben zu können. Deshalb sagte er Filmemacher abschließend zu diesem Thema: „Ich bin dankbar und ich stehe für immer in seiner Schuld, dass er das getan hat.“

Wie gut sich der neue Look des Jokers in „Zack Snyder’s Justice League“ einfügt, können wir wohl frühestens nächstes Jahr beurteilen. In den USA erscheint die vierteilige Miniserie exklusiv beim Streaming-Service HBO Max. Ob deutsche Fans ebenfalls die Chance bekommen, das DC-Epos zu sehen, ist gegenwärtig noch nicht bekannt.