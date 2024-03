Joker schnell besiegen im Gus‘ Gassenhauer-Turnier – Final Fantasy 7 Rebirth

Das Gaming-Spektakel Final Fantasy 7 Rebirth bietet eine Vielzahl an Sonderkämpfen wie den Gedankenschinder oder den Groß-Morbol, um die es in dieser Lösung geht.

Nachdem wir mit Cloud und und Co. einen kleinen Abstecher nach Nibelheim gemacht haben und wieder zurück in der Corel-Region sind, haben wir die Möglichkeit, noch einmal im gefürchteten Bestienbunker anzutreten.

Dieses Mal treffen wir einen alten Bekannten aus Midgar, der uns von Gus‘ üblen Machenschaften erzählt.

Nun stellt sich uns die Frage, ob wir nicht vielleicht beim Turnier von Gus‘ Gassenhauer teilnehmen, um die Herzensdame des guten Mannes zu retten? Da sind wir doch dabei!

Gus. Was ein Fiesling! © Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Die einzelnen Runden sind allesamt recht leicht gemeistert. Doch dann zückt Gus seine Trumpfkarte aus dem Ärmel. Cloud kämpft solo gegen Joker.

Ich erkläre euch in den nachfolgenden Zeilen, wie genau ihr Joker besiegen könnt und worauf ihr während des Kampfes unbedingt achten solltet.

Wer ist Joker in Final Fantasy 7 Rebirth?

Wer ist eigentlich Joker? Joker ist ein hundsgemeiner Harlekin, den Gus regelmäßig in den Kampf schickt, um seine Feinde unter Gold Saucer auszuschalten. Es ist Gus‘ schändlichste Trumpfkarte.

Und Joker hat tatsächlich eine sehr gemeine Eigenschaft. Er labt sich an den Seelen seiner Kontrahenten, buchstäblich.

Wenn Joker eine Seele erhält, spielt er eine Karte mit einer sehr gefährlichen Spezialfähigkeit aus.

Das sind Jokers Spezialattacken, die auf seinen Karten basieren:

Kreuz: Schwacher Erdmagie-Angriff

Schwacher Erdmagie-Angriff Pik: Physischer Angriff

Physischer Angriff Herz: Selbstheilung (HP-Wiederherstellung)

Selbstheilung (HP-Wiederherstellung) Karo: Gil-Wurf-Angriff

Gil-Wurf-Angriff Joker: Instant KO für Cloud.

Wie kann ich Joker besiegen?

In Final Fantasy 7 Rebirth gibt es einen bestimmten Weg, wie wir gegen Joker kämpfen müssen, um ihn schließlich zu besiegen. Und diesen Lösungsweg schauen wir uns jetzt einmal an.

Bei Joker dreht sich alles um das Rauben von Seelen, weshalb eine seiner stärksten Attacken den Namen Seelenraub trägt.

Vorsicht vor dieser Attacke! © Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Wenn der Harlekin seinen Seelenraub einsetzt, müsst ihr ihm unbedingt ausweichen. Denn mit Clouds Seele stellt er so manchen Schabernack an. Er zieht danach verschiedene Karten-Fähigkeiten, die er aus der Seele kreiert, sozusagen.

Also gilt die oberste Regel: Keine Seele, keine tollen Attacken für Joker. Alles klar so weit?

Aber wie sollen wir die Theorie jetzt in der Praxis umsetzen?

Nutze diese Taktik im Kampf

Joker ist sowas wie eine Art Magier. Und die mögen es bekanntlich gar nicht, wenn man ihnen zu nahe tritt?

Zunächst einmal war ich sehr eingeschüchtert von Jokers Fähigkeiten und wollte eher auf Distanz bleiben, um dem Seelenraub kontinuierlich ausweichen zu können. Doch das war ein Irrtum.

Nach zahlreichen Niederlagen habe ich mich dann dazu entschlossen, viel offensiver an die Sache heranzugehen und dann hat es geklappt. Aber wie kann das sein?

Clouds Fernkampfattacken sind nicht sonderlich stark, er teilt im Nahkampf viel mehr wuchtige Schläge aus. Und wir haben mehr Kontrolle im Kampf, wenn wir Joker näher sind.

Obendrein müssen wir eine Sache bedenken: Wir müssen dem Joker und seinem Seelenraub so oder so im richtigen Moment mit der Kreis-Taste ausweichen. Er kommt mit der Attacke nämlich angeschossen, wenn ihr weiter weg steht. Da bringt der Fernkampf so gesehen gar nichts.

Jetzt unbedingt Kreis drücken und ausweichen! © Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Das heißt, ihr könnt ihm ruhig immer sehr nahe kommen und im Nahkampf attackieren. Und wenn er Seelenraub zündet, lasst ihr sofort vom Angriff ab und bereitet euch aufs rechtzeitige Ausweichen vor.

Wenn ihr es schafft, das mehrmals am Stück hintereinander durchzuziehen, wird Joker schockanfällig.

Ab einer bestimmten Anzahl an verlorener TP wird Joker dann dauerhaft schockanfällig. Spätestens dann solltet ihr alle Waffenfertigkeiten zünden, die Cloud hat, um ihn zu brechen. Das Ziel ist der Schockzustand.

Ich binde euch hier nochmal die Analyse ein, damit ihr im aktiven Kampf keinen wertvollen ATB-Punkt für Analyse verschwenden braucht.

© Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Jokers Schwäche und Kampftipps

Hat Joker eine bestimmte Schwäche? Ja, Joker hat eine Schwäche gegenüber Luft. Das eröffnet uns viele Möglichkeiten.

Wenn ihr zum Beispiel die Materia Elementaraffinität mit einer Luft-Materia verbindet, dann hüllt ihr Clouds Schwert in Luft-Angriffe.

Ihr könnt zudem in regelmäßigen Abständen den Zauber Aero oder eine stärkere Variante zünden, was ihm gar nicht schmeckt.

Und dann gibt es da noch die Feindeskönnen-Materia. Wenn ihr die Windböe durch Chadleys Simulator gelernt habt, wo ihr die Feindeskönnen-Materia stärken könnt, könnt ihr auch diese Fähigkeit verwenden. Das hat obendrein den Vorteil, dass ihr nicht nur mit Luft-Magie angreift, sondern zeitgleich Clouds Attacke stärkt. Ein mächtiger Zauber also.

Mit all diesen Tipps solltet ihr schließlich gegen den Joker bestehen können.

