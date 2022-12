Zu Suicide Squad: Kill the Justice League gibt es einen neuen Story-Trailer. Der zeigt nicht nur die titelgebende Crew aus Schwerstverbrecher*innen, sondern auch einen alten Bekannten: Batman. Der dunkle Ritter macht eine finstere Mine und das aus gutem Grund: Der Trailer dient auch als Ehrung des verstorbenen Sprechers Kevin Conroy.

Batman im neuen Suicide Squad-Trailer

Darum geht’s: Die Suicide Squad rund um Harley Quinn bekommt ihr eigenes Spiel. Noch dazu von einem Entwicklerstudio, das sich wirklich mit der Materie auskennt. Rocksteady hat bereits die Batman: Arkham-Spiele unters Volk gebracht.

Bei den Game Awards 2022 wurde der neueste Trailer zu Suicide Squad: Kill the Justice League gezeigt:

Das ist zu sehen: Zunächst scheinen sich die Fieslinge der Suicide Squad einfach nur in der Arkham Asylum-Klinik herumzutreiben. Sie haben offenbar Flash entführt und Captain Boomerang will ihn mehr oder weniger heimlich erledigen.

Währenddessen scheint sich Harley Quinn sowieso schon vor Batman zu fürchten, der dann auch tatsächlich noch auftaucht. So können wir den ersten Blick auf den Dark Knight von Gotham City werfen. Er dürfte in Suicide Squad einer der Haupt-Gegenspieler sein.

Neben Harley Quinn und Captain Boomerang mischen auch noch King Shark und Deadshot mit. Gemeinsam sollen sie als Trümmertruppe Suicide Squad ihr Gegenstück ausschalten: Die Justice League – zu der neben Batman und Superman normalerweise auch noch Wonder Woman, Flash, Cyborg und Aquaman gehören.

Suicide-Squad-Trailer ehrt Batman-Sprecher

Falls ihr euch wundert, wieso in einem deutschsprachigen Trailer auf einmal Englisch gesprochen wird, liegt es daran: Der Batman-Sprecher Kevin Conroy ist vor Kurzem gestorben.

Weil er auf Englisch Batman seine Stimme in unzähligen Werken geliehen hat („Batman: Arkham“-Spiele, „Batman: The Animated Series“ und weitere), erweist ihm der Trailer hier noch einmal die Ehre. Am Schluss prangt ein großer „Danke Kevin“-Schriftzug im Bild.

In der englischsprachigen Version von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ wird Kevin Conroy noch ein letztes Mal in seiner Paraderolle als Batman zu Hören sein.

Release-Datum bekannt: Obendrein wurde mit dem Trailer auch der Veröffentlichungs-Termin für „Suicide Squad: Kill the Justice League“ bekannt gegeben. Das Rocksteady-Spiel erscheint am 26. Mai 2023 für PS5, Xbox Series S/X und den PC.

