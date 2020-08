Robert Pattinson also Batman in The Batman © Warner Bros.

In den letzten Wochen und Monaten gab es viel Trubel um die Frage, ob Robert Pattinson wirklich die richtige Wahl für einen Batman sei. Viel Wirbel wurde darüber hinaus um die Frage gemacht, was uns im kommenden „The Batman“ tatsächlich erwarten könnte – schließlich wäre das Letzte, was sich die Fans wünschen würden, eine neue Origin-Story, die wir in den letzten zwei Jahrzehnten sicherlich schon oft genug zu Gesicht bekommen haben.

Auf all diese Fragen bekommen wir nun zumindest eine kleine Antwort, denn im Rahmen des digitalen Events DC Fandome wurde der erste Trailer zu „The Batman“ gezeigt.

The Batman so brutal wie noch nie

Allzu viel wollen wir vom Trailer nicht vorweggreifen. Auffallend ist auf jeden Fall die Tatsache, dass sich der Film tatsächlich in eine Art „Noir-Detektiv-Film“ bewegen will. Viel mehr stehen also nicht Batman selbst und seine Hintergrundgeschichte im Fokus, sondern die Aufklärung eines brutalen Mords.

Der Aspekt, der Batman selbst in den letzten Filmen mehr und mehr verloren gegangen ist, ist die Tatsache, dass es sich bei Batman eigentlich um einen Meisterdetektiv handelt.

Bewundernswert ist darüber hinaus, mit welcher Härte Pattinsons Batman gegen seine Widersacher vorgeht, die an manchen Stellen übrigens auffällige Gesichtsbemalungen im Stile eines Clowns vorweisen.

Voraussichtlich 2021 wissen wir dann mehr, denn im kommenden Jahr soll der neue „The Batman“ in den Kinos anlaufen.