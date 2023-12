GTA 6: „Florida Joker“ fordert jetzt Millionen von Rockstar Games

Die Ankündigung von GTA 6 ist keine paar Tage alt und schon melden sich erste Individuen zu Wort, die mit dem gezeigten Material so ganz und gar nicht einverstanden sind.

Lawrence Sullivan fordert für die Adaption seines „Florida Joker“-Antlitzes eine Entschädigung in Millionenhöhe von Rockstar Games. Und die Anwälte von Rockstar haben bald wohl mal wieder zu tun.

Was wird Rockstar Games vorgeworfen?

In GTA 6 wird der US-Bundesstaat so authentisch verbaut, dass einige Teile von Florida im Spiel wiederzufinden sein werden. Doch nicht nur die Spielwelt wird Miami ähneln. Sogar die Charaktere wurden den Menschen der realen Welt nachempfunden.

Und das sehen wir unter anderem in dem nachfolgenden Beitrag, in dem wir euch die viralen Hits vorgestellt haben, an die sich Rockstar Games mit dem Trailer orientiert hat.

Das heißt, viele der Szenen, die wir in dem GTA 6-Trailer gesehen haben, sind tatsächlich in der echten Welt viral gegangen. So weit, so klar. Und hier kommt dieser nette Mann ins Spiel:

Das ist der sogenannte „Florida Joker“. © Rockstar Games

Was ist das Problem? Eine Szene zeigt das notorische Polizeifoto des „Florida Joker“ und es lässt sich augenscheinlich nicht von der Hand weisen, dass Rockstar den Mann hier als Vorlage verwendet hat.

Doch eine Gage oder etwas Vergleichbares erhält Lawrence Sullivan für die Integration seiner Persönlichkeit nicht.

In seinem Video meint er:

„Wir müssen reden, GTA. Wir müssen reden. Oder auch nicht, du musst mir ein oder zwei Millionen geben … Florida Joker hat das nicht. Ihr habt alle mein Ebenbild genommen, ihr habt mir alle das Leben genommen.“

Der Vorwurf ist also recht eindeutig. Rockstar Games hat sich bis jetzt noch nicht zu dieser Anschuldigung zu Wort gemeldet und wahrscheinlich werden sie das auch nicht. Aber Lawrence Sullivan wird sicher Anklage gegen das Unternehmen erheben.

Inhalt von TikTok anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von TikTok anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von TikTok. Inhalt von TikTok immer anzeigen

Doch jetzt bleibt es erst einmal abzuwarten, ob Sullivan gerichtliche Schritte einleitet oder wie der Fall weiter verläuft. Wir sind gespannt, was daraus wird.

GTA 6 erscheint 2025 für Xbox Series X, Xbox Series S und PS5. Die PC-Version folgt später.