Wann wird eine PC-Version zu GTA 6 erscheinen?

PC-Spieler müssen bei Ankündigungen neuer Titel von Rockstar Games erfahrungsgemäß erst einmal immer ziemlich stark sein und im Anschluss über eine ordentliche Portion an Durchhaltevermögen verfügen. Diese Fähigkeit wird wohl auch im Fall von GTA 6 wieder dringend benötigt!

Warum? Na, weil Rockstar mit dem ersten Trailer zu dem neuen Ableger der GTA-Reihe auch den Releasetermin sowie die Plattformen erwähnt hat, für die GTA 6 zunächst erscheinen wird. Eine PC-Version wurde in keinem Zusammenhang erwähnt – natürlich zum Ärger von PC-Besitzern, die auch in der Vergangenheit immer erst einmal völlig ignoriert wurden.

GTA 5 für PC, wie war das nochmal?

Wir erinnern uns zurück: Die ursprüngliche Ankündigung von GTA 5 für die Konsolen PS3 und Xbox 360 erfolgte im Jahr 2011, weit bevor eine PC-Version überhaupt erwähnt wurde.

GTA 5 erschien schließlich im September 2013 für PS3 und Xbox 360. Die PC-Version wurde erst später, im Juni 2014, nach der Veröffentlichung für die PS3- und Xbox 360-Version von Rockstar Games angekündigt.

Die Bekanntgabe erfolgte zusammen mit den bereits veröffentlichten Versionen für die PS4 und Xbox One (Release: November 2014), die für eine verbesserte Grafik und andere Verbesserungen gegenüber den älteren Konsolenversionen entwickelt wurden.

Ursprünglich wurde die PC-Version für den 27. Januar 2015 angekündigt, musste aber später auf den 14. April 2015 verschoben werden. Rockstar entschied sich für diesen Schritt, um mehr Zeit für die Optimierung zur Verfügung zu haben. Die Verantwortlichen wollten sicherstellen, dass der Titel reibungslos auf einer Vielzahl von PC-Konfigurationen läuft.

Im Vergleich zu den Konsolen-Versionen, die bereits zuvor (im September 2013 für PlayStation 3 und Xbox 360 sowie im November 2014 für PlayStation 4 und Xbox One) veröffentlicht wurden, bot die PC-Version von GTA 5 einige Verbesserungen:

Grafische Verbesserungen: Die PC-Version unterstützte höhere Auflösungen und Grafikeinstellungen, was zu verbesserten Texturen, Sichtweiten und allgemeiner Grafikqualität führte. Unterstützung für Mods: Die PC-Version erlaubte die Nutzung von Mods, was die Spielcommunity begeisterte und zu zahlreichen benutzerdefinierten Modifikationen für das Spiel führte. Steuerung und Leistung: Die PC-Version ermöglichte Spielern die Verwendung verschiedener Eingabegeräte und bot die Möglichkeit, die Leistung des Spiels an die individuelle Hardware anzupassen.

Wann können wir also mit GTA 6 für den PC rechnen?

Und nun ist es also wieder passiert, Rockstar Games stellt die PC-Version von GTA 6 hinten an und schlägt damit allen PC-Spielern erst einmal kräftig vor den Kopf. Zwar ist stark davon auszugehen, dass eine PC-Version zu GTA 6 erscheinen wird, erwähnt wird diese bislang aber nirgendwo.

Wie wir weiter oben bereits detailliert beleuchtet haben, ist dieses Vorgehen in der Historie von Rockstar Games nichts sonderlich überraschendes. Die PC-Version von GTA 5 kam rund eineinhalb Jahre später, die zu GTA 4 erst nach rund rund acht Monaten und die zu „Red Dead Redemption 2“ etwas mehr als ein Jahr später heraus.

Hinzu kam, dass die Ports für den PC technisch nicht immer völlig ausgreift und fehlerfrei auf die Festplatten der Spieler fanden. Durch Patches und Updates verbesserte sich der Zustand allerdings mit der Zeit.

Ist das der Zeitraum für den Release? Take-Two Interactive prognostiziert für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 8 Milliarden US-Dollar. Verantwortlich für ein solches Umsatzplus kann im Grunde nur GTA 6 sein. Zwar befinden sich noch einige weitere Blockbuster an der Startlinie von Take-Two, es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass diese in den kommenden Jahren erscheinen und gleichzeitig so schnell solche Umsätze generieren.

Was heißt das nun für den Release von GTA 6? Das Geschäftsjahr 2025 erstreckt sich für Rockstar Games vom 1. April 2024 bis zum 31. März 2025. Angenommen also, dass das Unternehmen mit dem angekündigten Jahr 2025 das Geschäftsjahr 2025 meint, müsste GTA 6 also zwischen April 2024 und März 2025 erscheinen.

Aufgrund der Erfahrungen der letzten Rockstar Games-Spiele könnte eine PC-Version somit einige Monate bis zu einem Jahr nach der Veröffentlichung für Konsolen erscheinen.

Nehmen wir einen Release von GTA 6 für Konsolen für März 2025 an, dann könnte Rockstar die PC-Version kurz danach offiziell ankündigen und rund ein Jahr später, also vielleicht im März 2026 veröffentlichen. Denkbar wäre aber natürlich auch ein Release der PC-Version im Herbst 2025.

Natürlich handelt es sich hierbei um Spekulationen unsererseits und keine offiziellen Aussagen seitens Rockstar Games, die Vergangenheit hat uns aber gelehrt, dass sich der Entwickler sehr stark an historischen Mustern festhält, was Termine für die Ankündigung und Veröffentlichung der eigenen Spiele angeht.

Klar ist in jedem Fall, dass PC-Spieler Geduld haben müssen. Wir sind uns an dieser Stelle aber recht sicher, dass eine solche Version früher oder später erscheinen wird!

