Unglaubliche Momente in GTA 6: Wahre Begebenheiten als Vorlage für Trailer

Der GTA 6-Trailer hält seit seinem Release das Netz in Atem. Nun haben wir die offizielle Bestätigung, dass Grand Theft Auto nach Vice City, ins Florida-Setting, zurückkehrt.

Viele der im Trailer gezeigten Szenen scheinen realen Vorkommnissen nachempfunden zu sein, die ebenfalls größtenteils in Florida stattgefunden haben. Wir stellen euch die Bilder aus GTA 6 und die unglaublichen Geschichten dazu vor.

GTA 6 Trailer: Florida und seine Alligatoren

Alligatoren in Florida sind ein internationales Meme geworden. Wo sie eigentlich nur in Sumpfgebieten leben, hört man in den Nachrichten hin und wieder, dass sich eines der bis zu vier Meter langen Tiere in besiedelte Gegenden verirrt.

GTA 6 hat sich für den Trailer an zwei solcher Nachrichten orientiert. Dort verirrte sich ein Alligator in den Pool einer Familie und musste von professionellen Fängern verbracht werden.

Ein weiteres Tier wollte nachts in eine Walmart-Filiale spazieren. Im Gegensatz zu dem im Trailer, wurde der echte Alligator aber von den Mitarbeiter*innen ausgesperrt, bis die Polizei kam.

Verrückte Menschen aus Florida und anderen Staaten

Nicht nur Tiere sorgten in Florida und an anderen Orten in Amerika für Aufsehen. Auch verschiedene Menschen schafften es mit ihren bizarren oder radikalen Aktionen in die echten Nachrichten und letztendlich in den GTA 6-Trailer.

Eine Frau zum Beispiel griff das Auto ihrer Nachbarin mit zwei Hämmern an, beleidigte sie rassistisch und sagte, sie solle aus der Nachbarschaft verschwinden. Ihr Ebenbild im Trailer wird ebenfalls mit zwei Hämmern in der Hand gefilmt.

Ein Mann, der dem Joker verdächtig ähnlich sieht, eine twerkende Frau auf einem fahrenden Auto und ein nackter Mann, der vor der Polizei flieht, scheinen wie die Kirsche auf der Sahnetorte der Satire.

Im folgenden Reddit Post findet ihr alle genannten Szenarien und noch einige darüber hinaus:

Viele finden das Florida-Setting perfekt für den komödiantischen und übertriebenen Stil von GTA. Einer ist sich sicher, dass Rockstar für diese Geschichten nicht einmal übertreiben musste.