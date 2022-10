© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc.

Seit einer Woche ist das Superhelden-Abenteuer Gotham Knights im Handel erhältlich. Darin übernehmt ihr die Kontrolle über einen von vier bekannten DC Comics-Charakteren wie Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin. Zudem könnt ihr Gotham City auch als dynamisches Duo im Online-Koop beschützen.

Wie das genau funktioniert, das verraten wir euch in den nachfolgenden Zeilen.

Zugriff auf den Gotham Knights-Koop erhaltet ihr recht früh

Zu zweit macht bekanntlich alles mehr Spaß und das wissen auch die Entwickler*innen von WB Games Montreal. Ihr müsst euch deshalb nicht allzu lange gedulden, um an der Seite eines Freundes beziehungsweise einer Freundin gegen die Verbrecher der düsteren DC-Metropole kämpfen zu können.

Genauer gesagt müsst ihr dazu nur das Kapitel 1.2 abschließen. Bis ihr dessen Ende erreicht, sollte es ab dem Start von „Gotham Knights“ ungefähr ein oder zwei Stunden dauern. Wie lange ihr genau braucht, hängt von verschiedenen Faktoren ab, etwa dem gewählten Schwierigkeitsgrad oder euren spielerischen Skills.

In Kapitel 1.2, das den Titel „Die Langstrom-Festplatte“ trägt, müsst ihr ins Leichenschauhaus des GCPD eindringen, um die Leiche des verstorbenen Wissenschaftlers zu untersuchen. Euer Ziel ist es Hinweise zu finden, die euch dabei helfen, Zugriff auf die Dateien seiner verschlüsselten Festplatte zu erhalten.

Vorher solltet ihr jedoch etwas in der Stadt umherlaufen, um Kriminelle zu verhören. Wie das genau funktioniert, bringt euch glücklicherweise ein Tutorial im Glockenturm bei. Sobald ihr genug Infos gesammelt habt, erhaltet ihr eine Nachricht von Alfred und es geht weiter zum GCPD.

Folgt dort dem vorgegebenen Pfad und findet einen Weg, um an den Sicherheitssystemen und Wachen vorbeizukommen. Habt ihr dies geschafft, könnt ihr Langstroms Leiche untersuchen. Anschließend überschlagen sich die Ereignisse und ihr seid gezwungen aus dem GCPD zu fliehen.

Seid ihr erfolgreich entkommen, kehrt zurück zum Glockenturm und interagiert mit der Beweistafel. Danach könnt ihr wieder auf Patrouille gehen, doch müsst ihr vorher noch drei Dinge erledigen: Stellt an der Werkbank eine neue Nahkampfwaffe her, lest dort die Zeitung und schließt das Verhörtraining ab.

Habt ihr alle diese Dinge erledigt, erhaltet ihr Zugriff auf den Koop-Modus, den ihr mit einem Klick auf die linke Steuerkreuztaste öffnet! Im Menü könnt ihr einstellen, ob ihr „Gotham Knights“ mit zufälligen Spieler*innen, Freunden von Freunden, nur Freunden oder eingeladenen Leuten spielen möchtet.

Wann erscheint der Vier-Spieler-Koop-Modus?

Aktuell könnt ihr lediglich maximal zu zweit gegen bekannte DC-Bösewichte wie Harley Quinn oder auch Mr. Freeze kämpfen. Das soll sich jedoch schon bald ändern, denn das Entwicklerstudio kündigte vor gut zwei Wochen einen Vier-Spieler-Koop an, den Heroic Assault-Modus.

Die Gotham Knights können im Heroic Assault-Modus gemeinsam loslegen! © 2022 Warner Bros. Entertainment Inc.

Während ihr im normalen Koop-Modus die Story des Superhelden-Games gemeinsam mit einem Mitspieler beziehungsweise einer Mitspielerin erleben könnt, wird der kommende Heroic Assault-Modus abseits der Hauptgeschichte spielen und euch sowie euer Team in einen Arenakampf stecken.

Hier ist es eure Aufgabe, angreifende Gegner zu besiegen und vorgegebene Missionsziele zu erfüllen. 30 Levels sollen euch hierbei insgesamt an den Controller fesseln. Welche Belohnungen ihr für den Abschluss dieser Aufträge erhaltet, wollten die Macher*innen allerdings noch nicht verraten.

Dafür gaben sie bekannt, dass der Heroic Assault-Modus ab dem 29. November 2022 in „Gotham Knights“ verfügbar sein und in Form eines Gratis-Updates für alle Besitzer des Spiels auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC nachgereicht wird.