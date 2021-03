Lange mussten Fans auf die neue Version von Justice League warten, nun ist es bald so weit: Am 18. März erscheint Zack Snyder’s Justice League auf dem US-Streaminganbieter HBO Max und in Deutschland exklusiv bei Sky Cinema und Sky Ticket in brillanter UHD-Qualität.

Jetzt sind die ersten Kritiken zum sogenannten „Snyder Cut“ eingetroffen. Wir bieten einen kurzen Überblick zu den unterschiedlichen Meinungen zum Film mit der Frage: Lohnt sich das lange Warten auf die 4-Stunden-Version des DC-Films?

Justice League: Original vs. Snyder Cut

Regisseur Zack Snyder konnte vor vier Jahren aus persönlichen Gründen seine Fortsetzung zu „Man of Steel“ und „Batman vs. Superman“ aus dem von ihm entworfenen DC Extended Universe nicht mehr fertigstellen. Stattdessen sprang auf Wunsch von Warner Bros. „Avengers“-Regisseur Joss Whedon ein und brachte seine Version von „Justice League“ ins Kino.

Nach vernichtenden Kritiken und einem enttäuschenden Kinostart forderten zahlreiche Fans mit einer Petition den Snyder Cut ein. Das Studio gab schließlich nach und gewährte dem Regisseur seine Version fertigzustellen: Heraus kam ein 4-Stunden-Film unter dem neuen Titel „Zack Snyder’s Justice League“ mit vielen zusätzlichen Szenen, der ein Budget von 70 Millionen US-Dollar zusätzlich zu den bereits 300 Mio. Produktionskosten des Originals verschlang.

Justice League: Jared Leto als Joker im neuen, düsteren Trailer zum Snyder Cut

Die zusätzlichen 2 Stunden des Snyder Cuts beinhalten nicht nur geschnittene Szenen aus dem Original, auch hat der Regisseur zahlreiche neue Szenen mit einer zusätzlichen Besetzung (nach)gedreht: Der Oberschurke des Films Darkseid (gespielt von Ray Porter) erscheint in der neuen Version höchstpersönlich, während er im Original lediglich durch seinen Handlanger Steppenwolf (Ciarán Hinds) erwähnt wird. Auch Joe Manganiello als Bösewicht Deathstroke erhält mehr Szenen, ebenso Superman (Henry Cavill) im Black Suit sowie Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) und Flash (Ezra Miller). Neu ist auch das Erscheinen des Jokers (Jared Leto aus dem DCEU-Film „Suicide Squad“) im Film, der ein Zwiegespräch mit Batman (Ben Affleck) in der eigens dafür gedrehten Batmans Knightmare-Vision führt.

Hier gibt es den neuen, finalen Trailer zu sehen:

So sehen die Reviews zu Zack Snyder’s Justice League aus

Seit wenigen Stunden trudeln die ersten Kritiken und Reviews zu „Zack Snyder’s Justice League“ ein. Der erste Eindruck des Snyder-Cuts fällt aber eher gemischt aus: Während so mancher Kritiker voll des Lobes ist, gibt es zahlreiche kritische Stimmen zum Film. Der allgemeine Konsens lautet bisher offenbar:

„Der Film ist ein faszinierendes Experiment. Viel zu lang und voller Ideen, die einfach nicht funktionieren. Und doch ist er besser als ich erwartet habe.“ (Slashfilm)

„’Zack Snyder’s Justice League‘ ist klar besser als die Kinofassung, rechtfertigt die ausladende Laufzeit von vier Stunden aber trotzdem nur bedingt.“ (Filmstarts)

„[…] Obwohl nicht jede Ergänzung absolut notwendig erscheint und einige neue visuelle Effekte als unpoliert herausragen, ist es nicht übertrieben, wie viel angenehmer diese Version von Justice League ist.“ (IGN)

Die Wertungsübersicht von Rotten Tomaetos für den Snyder-Cut fällt mit guten 75 Prozent schon mal vielversprechend aus, im Vergleich zum Originalfilm aus dem Jahr 2017 mit 40 Prozent und einem User-Score von 71 Prozent. Bei Metacritic hat sich jedoch die Wertung mit 55/100 für den Snyder-Cut im Vergleich zum Original mit 45/100 nicht groß geändert. Bei beiden Portalen werden aber vor dem Release am 18. März noch keine User-Wertungen veröffentlicht. Hier fiel das Original mit 6.3 bei Metacritic und 71 Prozent bei Rotten Tomaetos sehr viel positiver als die Wertung der Presse aus.

Einige internationale Wertungen zu Zack Snyder’s Justice League könnt ihr in der folgenden Auflistung einsehen:

Variety: 90/100

IGN: 80/100

The Guardian: 80/100

Vulture: 60/100

Total Film: 60/100

Vanity Fair: 55/100

Screenrant: 50/100

IndieWire: 50/100

Polygon: 40/100

Entertainment Weekly: 42/100

Observer: 38/100

New York Times: 30/100

The Hollywood Reporter: 30/100

Slant: 25/100

Wer sich ein eigenes Bild vom Snyder-Cut machen möchte, kann ab dem 18. März „Zack Snyder’s Justice League“ exklusiv bei Sky Cinema und Sky Ticket sowie über Sky Q sehen.

