Die Erfolgsgeschichte der Serie The Witcher geht nächstes Jahr mit einer 2. Staffel und dem Anime-Film Nightmare Of The Wolf auf Netflix weiter, eine 3. Staffel sowie eine Prequel-Serie sollen folgen. Nun scheint der Streaminganbieter gerüchteweise ein Auge auf eine weitere Fantasyserie geworfen haben: The Elder Scrolls.

Der ansonsten gut informierte Daniel Richtman (via Patreon) möchte aus internen Quellen erfahren haben, dass Netflix gemeinsam mit Bethesda Interesse an einer Skyrim-Serienadaption der RPG-Reihe hat. Dabei möchte man sich an dem doch recht düsteren Setting von „The Wichter“ orientieren. Bestätigt ist das Gerücht aber noch nicht, auch sonst ist dazu noch nicht viel bekannt.

The Elder Scrolls-Serie so düster wie The Witcher bei Netflix?

Serien wie „The Witcher“ und „Game of Thrones“ haben gezeigt, dass qualitativ hochwertige und gut gemachte Fantasyserien derzeit schwer angesagt sind und eine große Anzahl an Zuschauern sowie eine wachsende Fangemeinschaft gewinnen können.

Und während Amazon Prime Video derzeit mit Hochdruck an einer Herr der Ringe-Serie arbeitet, könnte „The Elder Scrolls“ ein weiterer Serienhit auf Netflix werden – sollten die Gerüchte sich als wahr herausstellen.

Interessant ist allerdings, dass Amazon derzeit bereits mit Bethesda an einer Fallout-Serie zusammenarbeitet, die voraussichtlich in den nächsten Jahren erscheinen wird.

Wann erscheint The Elder Scrolls 6?

Die Rollenspielreihe „The Elder Scrolls“ entstand im Jahr 1994 mit dem ersten Spiel vom US-Entwicklerstudio Bethesda Softworks. Die riesige Spielwelt in einer Fantasiewelt mit Magier, Zauberern, Zwergen und Kriegern handelt von der Weissagung „Elder Scrolls“ über die Rückkehr der Drachen.

Die Spieler müssen bestimmte Aufgaben (Quest) erfüllen, wie etwa ein Amulett der Könige zu finden, um Portale zu einem Paralleluniversum zu schließen.

Inzwischen wurden fünf Hauptspiele und jede Menge Ableger veröffentlicht, dabei gehört das letzte Spiel The Elder Scrolls V: Skyrim zu den erfolgreichsten Titeln des Studios.

Seit geraumer Zeit ist The Elder Scrolls 6 geplant, doch die Entwicklung und Veröffentlichung verzögert sich weiter. Derweil sind auch eine Menge Bücher zur Reihe erschienen, die weitere Geschichten erzählen.

Sollte die Netflix-Serie „The Elder Scrolls“ tatsächlich kommen, so könnte sie eine Brücke zwischen den einzelnen in sich abgeschlossenen Spielgeschehen darstellen. Es ist aber durchaus denkbar, dass sie einen völlig neuen Weg einschlagen wird.

Zwischenzeitlich wurde das Studio in diesem Herbst von Microsoft übernommen. Welche Auswirkungen das auf die erfolgreichen Spielreihen wie „The Elder Scrolls“, „Fallout, „Wolfenstein, „DOOM“ und viele mehr haben wird, dürfte sich demnächst zeigen.

